Feng Shui to starożytna praktyka, której celem jest osiągnięcie całkowitej harmonii ze środowiskiem naturalnym. Dawniej w Chinach zasady feng shui były wykorzystywane przy planowaniu rozkładu miast czy też wsi. Obecnie nauki te wykorzystywane są w codziennym życiu przez zwykłych ludzi, którzy szukają harmonii w codzienności.

Sytuacja kobiety XXI wieku

Pod szczególną presją ostatnimi czasy znajdują się zwłaszcza kobiety, które starają się pogodzić życie rodzinne z zawodową karierą. Jeszcze na początku XX wieku istniały wyraźne podziały ról w kulturze i społeczeństwie. Królestwem kobiety był dom, a jej pracą zajmowanie się gospodarstwem domowym, wychowywanie dzieci i zadbanie o dobro swojego męża.

To mężczyzna działał dotąd głównie na polu politycznym i we wszystkich innych dziedzinach życia publicznego. Walka kobiet o rozszerzenie praw obywatelskich przysporzyła im więcej pracy i obowiązków. Większość mężczyzn nadal nie zgadza się na wymianę ról społecznych i kobiety są skazane na pracę na dwóch etatach – biuro oraz dom.

Mając do dyspozycji tylko dobę, wiele kobiet musi poradzić sobie z problemem pogodzenia tych dwóch całkowicie różnych środowisk tak, by pomimo tylu obowiązków znaleźć czas na wszystko i jeszcze chwilę dla siebie. Sytuacja dodatkowo jeszcze się komplikuje, gdy kobieta decyduje się na dziecko. Powstaje pytanie – jak pogodzić życie rodzinne z pracą?

Feng Shui dla kobiet

Zasady Feng Shui mogą okazać się faktycznie bardzo przydatne w życiu kobiety, która każdego dnia zmuszona jest stawiać czoło zbyt wielu obowiązkom. Zgodnie z nimi powinna ona przede wszystkim pamiętać, że:

1. Zdecydowanie się na dziecko wcale nie oznacza końca kariery zawodowej, opiekując się maluchem wcale nie trzeba tracić kontaktu z pracą, tak by po powrocie do zawodu nie musieć nadrabiać dużych zaległości; dobrym wyborem są różnego rodzaju kursy doszkalające, które pozwolą młodej mamie być, mimo urlopu, ciągle na bieżąco;

2. Powrót do pracy po przerwie na urlop macierzyński pociąga za sobą zwiększenie obowiązków; by przebiegał on prawidłowo najlepiej jest przygotować uprzednio odpowiedni plan działania, który pozwoli pogodzić te dwie sfery;

3. Ważne jest, by zawsze pozostawić sobie trochę czasu dla siebie, wolnego od rodziny i pracy, czasu potrzebnego do wyciszenia i rozwijania własnych zainteresowań; ustrzeże to z pewnością przed wpadnięciem w depresyjny wir ciągłych obowiązków, który dla wielu kobiet jest klatką bez wyjścia;

4. Decydując się na podjęcie pracy, trzeba zapewnić odpowiednią opiekę dziecku, by móc w pełni wykorzystywać godziny pracy; spokój w pracy przyczynia się do zwiększenia własnej wydajności tak, by później móc w pełni cieszyć się wolnością, np. w weekendy;

5. Podstawą harmonii jest uregulowanie spraw domowych, by nie zaprzątały myśli w pracy;

6. Zachowanie równowagi zgodnie z zasadami feng shui w domu, przyczynia się do poprawy stanu samopoczucia;

7. Do wszystkich obowiązków powinno się podchodzić z odpowiednim dystansem, by zbytnio nie ulegać presji otoczenia, która nie sprzyja wewnętrznemu spokojowi.

Osiągnięcie pełnej równowagi z pewnością nie jest łatwe i wymaga od kobiety wiele wysiłku i konsekwencji, ale feng shui faktycznie oferuje szansę na lepsze, bo harmonijne, życie.