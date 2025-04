Każda z nas, kobiet, wie, że znalezienie torebki, która będzie odpowiadać na nasze wszystkie potrzeby, to nie lada wyzwanie. Bo gdy nawet spodoba Ci się jakiś model, okazuje się, że jest dostępny tylko w jednym kolorze. Jeśli kolor Ci odpowiada, to materiał, z którego jest wykonana, okazuje się niewłaściwy. A gdy wreszcie po tygodniach poszukiwań udaje Ci się kupić coś, co jako tako spełnia Twoje wymagania, okazuje się, że z taką samą torebką chodzi połowa kobiet w Twoim mieście… A przecież każda z nas jest wyjątkowa i tak chce się czuć, tworząc swój look.

Właśnie dlatego powstała Fabiola – polska firma produkująca oryginalne torebki hand made, które możesz… spersonalizować!

Fabiola, czyli torebka taka jak Ty

Fabiola to polska firma tworząca wyjątkowe torebki, które od jakiegoś czasu podbijają serca kobiet, w tym także aktorek i blogerek. Noszą je m.in. Katarzyna Glinka, Agnieszka Mrozińska, Anna Oberec, Agnieszka Kawiorska, Michalina Sosna, Eliza Gwiazda czy znana z Top Model Aleksandra Żuraw. Co urzekło je w projektach Fabioli? Przede wszystkim oryginalność, bo Fabiola to coś więcej niż torebki. To marka, która przyszła na świat dzięki pasji i kreatywności. Wyróżnia się nietuzinkowym designem oraz nowoczesnym połączeniem klasycznych elementów, a wszystkie torebki są w całości robione są w Polsce, i to w dodatku ręcznie!

W ofercie Fabioli znajdziesz skórzane modele na każdą okazję: kopertówki i małe torebki, idealne na wieczorne wyjście ze znajomymi lub na randkę, średnie – dla bardziej wymagających, a także popularne shopperki i torebki w rozmiarze XXL dla kobiet, które chcą mieć pod ręką absolutnie wszystko. Co więcej, każdy model możesz dopasować do swojego stylu, wybierając z wzornika rodzaj i kolor skóry, z której ma być uszyta, kolor okuć, a nawet rodzaj paska.

To jednak nie wszystko! Swoją torebkę możesz spersonalizować, dodając na niej swoje imię lub inicjały wytłoczenie w skórze na przodzie w kolorze srebrnym, złotym lub bezbarwnym, w zależności od koloru okuć. Dzięki temu Twoja torebka zyska jedyny w swoim rodzaju, unikalny charakter. I możesz mieć pewność, że już nigdy nie spotkasz na ulicy kobiety z taką samą torebką jak Twoja!

Krótka historia sukcesu

Skąd wziął się pomysł na personalizowane torebki i jak powstała marka Fabiola? Odpowiedź jest prosta: z pasji i miłości do piękna. Fabiola narodziła się w 2015 roku w Młodojewie w gminie Słupca, gdzie mieszka jej projektant i pomysłodawca, Krystian Grzeszczak wraz z rodziną, która jest bardzo zaangażowana w tworzenie marki i jej produktów. „Kreowaniem zajmuję się zawodowo od ponad 20 lat. Jednak prawdziwa pasja zrodziła się dopiero kilka lat temu, kiedy zdecydowałem się na studiowanie Wzornictwa na Wydziale Artystycznym w Poznaniu.

Nie sądziłem, że kiedykolwiek zajmę się projektowaniem damskich torebek, ale kiedy otrzymałem takie zadanie na zaliczenie jednego z przedmiotów, potraktowałem je jako inspirujące wyzwanie. Stworzona torebka – Fabioletka – nie dość, że przyniosła mi zaliczenie egzaminu na piątkę, to jeszcze spotkała się z wielkim uznaniem otaczających mnie pań. Naturalną konsekwencją stało się zaprojektowanie kolejnych modeli. Od tego momentu projektowanie stało się dla mnie nie tylko rzemiosłem i świetną zabawą – stało się całym życiem, dniem powszednim” – mówi twórca Fabioli.

Torebki, które wychodzą z pracowni pana Krystiana to małe dzieła sztuki. Każda jest inna i wyjątkowa, szyta z najlepszych materiałów, które projektant wybiera osobiście. Każdy model jest wykonany z pietyzmem, uwagą, zaangażowaniem, a przede wszystkim – z uwzględnieniem osobistych preferencji klientki.

Chcę tworzyć piękne torebki, które staną się absolutnym must have nie sezonu, nie roku, ale na stałe zagoszczą w damskich stylizacjach” – mówi Krystian Grzeszczak.

Wejdź na: https://torebki-fabiola.pl/ i zamów swoją wymarzoną torebkę!

