Chodzi nie tylko o to, aby dziecko nie uszkodziło się we własnym pokoju. Chodzi również o to, aby wszystko, co tam umieścimy, miało głębszy sens i służyło nam oraz dziecku w procesie wychowawczym. Oczywiście feng shui nie zastąpi miłości i troski rodziców, ale na pewno umożliwi stworzenie przyjaznego i twórczego wnętrza.

Czy wiesz, że perspektywa 3-latka, który większość czasu spędza na podłodze jest zupełnie inna niż 6 latka, który już siedzi przy biurku? Czy wiesz, że do 3-go roku życia powinniśmy wiedzieć, jakimi talentami obdarzone jest nasze dziecko? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że kolor ścian i wszystkich innych dużych powierzchni w pokoju dziecka a także ich faktura mają wpływ na jego rozwój tak emocjonalny jak i umysłowy? Jeśli wiesz to gratuluję, jeśli nie proszę czytaj dalej.

Dopasuj wnętrze pokoju do wieku dziecka

Pokój dziecka powinien zmieniać się wraz z nim. W tym stwierdzeniu nie ma niczego odkrywczego. Każdy wie, że do pokoju noworodka nie wstawimy biurka a do pokoju przedszkolaka nie wstawimy przewijaka. W naszych rozważaniach skupimy się na kolorach i kształtach, które będą otaczać nasze dziecko od dnia urodzenia do 3 roku życia.

Cóż wiemy o niemowlaku, który dopiero, co przyszedł na świat, którego będziemy kochać i opiekować się nim jeszcze wiele miesięcy i lat. Na razie nasz nieporadny niemowlaczek jest jedną maleńką a jednocześnie wielką zagadką dla rodziców. W tym czasie, kiedy nasze nieporadne maleństwo zamienia się w małego raczkującego po podłodze szkraba wszystko, co możemy dla jego emocjonalnego rozwoju zrobić, to zaaranżować jego otoczenie właściwym kolorem i właściwą fakturą. Jego świat - oglądany na razie głównie z pozycji na pleckach - to kolory ścian, sufitu, pościeli i ubranek. Wybierzmy właściwy kolor.

Różowy dla dziewczynki a niebieski dla chłopca?

Zwyczajowo przypisaliśmy dla dziewczynek kolor różowy, a dla chłopców błękitny. Kolory te współgrają z tym, jak powinna być postrzegana i jakie cechy powinna mieć kobieta oraz jak postrzegamy i czego oczekujemy od mężczyzny. Kolor różowy należy do kolorów ciepłych, a swoja energią zbliżony jest do energii Ognia.

Symbolika Ognia to między innymi ciepło domowego ogniska, empatia, chęć niesienia pomocy i miłość a także elegancja, urok osobisty i czar. Takie cechy przypisane są do kobiety, jako opiekunki domowego ogniska. Błękit, czyli kolor przypisany do chłopca należy do elementu Wody, która symbolizuje informację, odwagę, ciekawość, inspiruje do działania i przygotowuje malucha do roli głowy rodziny odpowiedzialnej za jej byt i dobrobyt. Oczywiście oba te kolory maja bardzo łagodne działanie i tworzą tylko klimat, aurę do pobudzenia wrodzonych, przypisanych do płci cech głównych. Na tym etapie życia maleństwa bardzo duże znaczenie ma dotyk. Noworodek musi łagodnie przystosować się do nowego innego niż to, w którym przebywał ostatnie 9 miesięcy środowiska. Ważne są zarówno dotyk i ciepło ciała rodziców jak i dotyk materiałów i przedmiotów otaczających dziecko. Już nigdy nie będzie tak komfortowo jak w brzuszku mamy, ale przynajmniej niech będzie równie przyjemnie i cieplutko. Tak, więc faktura wszystkich przedmiotów, które dotykają maleńkiego ciałka powinna być gładka, aksamitna, miękka, jedwabista i ciepła. Można powiedzieć miękka i ciepła jak Woda ogrzana Ogniem.

Zrezygnuj z białego sufitu

Ważne jest też to, co maluch widzi leżąc. Nie powinien to być biały sufit ani ostre światło. Biały kolor jest kolorem neutralnym należy do elementu Metalu i sprzyja skupieniu do wewnątrz. A nam przecież nie chodzi o to, aby nasze maleństwo zamykało się w swoim wewnętrznym świecie. Mamy je pobudzać do poznawania nas i otaczającego je świata. Nasuwa się proste rozwiązanie. Albo malujemy wzorki na suficie (często gwiazdki) albo wieszamy nad łóżeczkiem dziecka kolorowe zabawki, czy też okrywany łóżeczko baldachimem.

I tu mamy okazję, aby zastosować kolejny łagodny kolor. Możemy wybierać z kolorów elementu Ziemia, czyli pastelowe żółcie, pudrowy, brzoskwiniowy lub morelowy. Dzieci zbyt spokojne możemy pobudzić elementem Ognia – czerwonymi lub pomarańczowymi wzorkami albo elementem Drzewa, – czyli zielonymi dodatkami. Te wskazówki dotyczą nie tylko baldachimu, ale również zasłon, zabawek poduszek.

Kiedy maleńka niezaradna istotka zamienia się z niemowlaka w baraszkującego po podłodze szkraba nasza uwaga z sufitu powinna przenieść się na podłogę.

Pokój dla półrocznego dziecka

Czas adaptacji niemowlaka do nowego środowiska mamy już za sobą, teraz przed nami i dzieckiem trudny czas poznawania ludzi i otoczenia. Nasz maluszek ma już około 6 miesięcy, chce siedzieć i chce wszystko zobaczyć i dotknąć, a najlepiej dotyka się ustami. Sufitu nie musimy przemalowywać, ale baldachim i zabawki nad łóżeczkiem mogą być już niepotrzebne. Za to przyda się pluszak w łóżeczku, czysta bezpieczna podłoga, bezpieczne gniazdka elektryczne jakiś puchaty kolorowy dywanik oraz skuteczne zamknięcia szafek i zaokrąglone kanty mebli. Teraz staje się ważne, jakie sygnały na linii wzroku raczkującego dziecka pozostawimy. Koncentrujemy się na tych elementach wyposażenia wnętrza, które dotyczą podłogi i mebli metr od podłogi.

Jaki talent ma Twoje dziecko?

Dla rodziców nadszedł czas poznawania talentów dziecka. Zaczynamy, więc obserwować, co naszego malucha interesuje najbardziej. Jakie zabawki, kolory i kształty przykuwają jego uwagę? Pokazujemy maluchowi lalki, samochodzik, instrumenty, książki, klocki i obserwujemy, co z nimi robi. Sprawdzamy, jaka muzyka, jaki kolor go uspakaja a jakie denerwują. Pamiętajmy, aby na raz testować jeden przedmiot. Zbyt duża ilość różnych bodźców bardzo rozprasza dziecko i szkodzi jego koncentracji. Kiedy już wiemy, w czym gustuje nasz potomek możemy przystąpić do rozwijania jego talentów i przekształcania ich w pasję. Jeśli mamy do czynienia z miłośnikiem motoryzacji możemy kupić meble z namalowanymi samochodzikami lub nawet w kształcie aut. Możemy na ścianach powiesić odpowiednie plakaty i zastosować kolory z elementem Metalu, czyli biały, złoty, srebrny szary. Do tego dokładamy element Wody, czyli kolor niebieski i czarny i mamy wsparcie w remediach feng shui dla rozwijania motoryzacyjnych talentów naszego malucha. Podobnie postępujemy, kiedy okaże się, że najbardziej naszego malucha interesują lalki, pluszowe zwierzęta czy instrumenty.

Gdy los obdarzy naszą pociechę talentami muzycznymi, ważny stanie się w jego życiu również dźwięk, czyli na początek np. cymbałki i bębenek a do tego płyty z piosenkami i być może zachęta oraz miejsce do tańczenia. Dzieci z zainteresowaniami artystycznymi wspiera element Drzewa, czyli kolor zielony. Możemy dodać trochę niebieskiego. Kolor zielony i niebieski są kolorami zimnymi i warto je zrównoważyć spokojnymi kolorami, czyli np. pudrowym czy piaskowym. Dla bardzo spokojnego dziecka przyda się odrobina optymistycznego koloru pomarańczowego a żywe srebro zrównoważymy kolorem białym lub bardzo delikatnym pastelowym wrzosem, miodem czy brzoskwinią.

W tabeli polecane kolory zostały opisane tak, aby ułatwić rodzicom podjęcie rozsądnej i optymalnej decyzji, jakie kolory zastosować na ścianach i w dodatkach w zależności od tego, jakim temperamentem jest obdarzone nasze dziecko. Pamiętajmy, że otoczenie naszego malucha, chociaż odgrywa w procesie wychowania dziecka ważną to jednak nie kluczowa rolę i żaden mebel ani ciepły kolor nie zastąpi tego, co mogą i powinni dać dziecku rodzice.