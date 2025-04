fot. Fotolia

W tym artykule przeczytacie o podstawie robienia na drutach czyli o oczkach prawych. W następnym, już niebawem, napiszemy o oczkach lewych. Ja zawsze powtarzam, że te dwa oczka to wszystko co trzeba umieć, żeby robić na drutach. Każdy ścieg jest tylko kombinacją tych dwóch technik, z niewielkimi modyfikacjami.

Do nauki więc! To jest naprawdę proste!

Oczko prawe (zwykłe)



Podstawowe zasady:

oczko prawe to takie, w którym drut wbija się od przodu, a nitkę, którą będziemy przerabiać prowadzimy z tyłu robótki

a którą będziemy przerabiać robótki powstaje nam łańcuszek taki jak widoczny tutaj:

rys. Polki.pl

Najlepiej jak zobaczycie to na filmikach instruktażowych.

Oczko prawe robione techniką kontynentalną – czyli taką, która króluje u nas w Polsce, gdzie nitkę trzyma się w lewej ręce (dla praworęcznych) i nawija się na palec wskazujący:

Równie popularną techniką jest tzw. technika brytyjska, w której nitkę trzyma się w prawej ręce i owija się nią drut. Oto filmik pokazujący oczko prawe robione tą techniką:

Każdy w was musi sobie dobrać technikę, z którą mu wygodnie. Technika brytyjska lepiej sprawdza się przy bardzo grubych wełnach, kiedy to nawijanie jej na palec może być niewygodne.

UWAGA: mało kto zwraca na to uwagę, a jest to bardzo ważne – inaczej wbija się drut, jeśli w poprzednim rzędzie mieliśmy oczko prawe, a inaczej jak lewe. Szczególnie ważne jest pilnowanie tego przy robótce na drucie z żyłką lub drutach skarpetkowych (kiedy robimy dookoła oczka prawe). Wtedy wbijamy oczko jakby od lewej strony, tak, aby to oczko otworzyć i nie skręciło nam się. No chyba że chcemy otrzymać

Oczko prawe przekręcone

To odmiana oczka prawego. Daje efekt skrzyżowania nitek z przodu oczka. Na filmiku będzie to doskonale widoczne. Nadal obowiązuje zasada, że wbijamy drut od przodu, a nitkę prowadzimy z tyłu, ale nie ‘otwieramy’ oczka - chcemy, by nitki nam się skrzyżowały, "przekręciły":

Oczka przekręcone sprawdzają się świetnie w ściągaczach, jeśli chcemy aby był wyjątkowo ciasny i nierozciągliwy. Są też świetną ozdobą ściegu.

