Ekologia przestała być tylko pustym hasłem. Za tym słowem kryje się znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Zmiany klimatyczne prowadzą do nowego stylu życia, co wiele osób przyjmuje z pokorą i zaciekawieniem. Bycie eko, to już nie tylko bycie w trendzie. To wyraz tego, że zależy nam na naszej planecie. Taka postawa staje się priorytetem dla zwykłych ludzi, ale również dla marek kosmetycznych.

Lirene - marka, która stawia na ekologię

Rezygnacja z celofanu we wszystkich nowych liniach wprowadzanych na rynek, prace nad zmniejszeniem ilości plastiku w etykietach i opakowaniach to tylko przedsmak wszystkich działań tej marki. Dodatkowo, aktywnie szukane są alternatywne rozwiązania dla opakowań plastikowych, które będą bardziej przyjazne środowisku. Dobrym przykładem są opakowania z trzciny cukrowej, zastosowane w nowej linii Lirene Natura.

Oprócz tego, że Lirene podejmuje ekologiczne kroki w produkcji kosmetyków, teraz również nagradza za działalność na rzecz naszej planety. Innowacje tworzone przez kobiety dla kobiet to hasło, które przyświeca Lirene od samego początku. Dlatego właśnie chce docenić, a jednocześnie wyróżnić kobiety stojące na czele proekologicznych inicjatyw, firm oraz projektów. W związku z tym 24 października wystartował pierwszy Plebiscyt Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura.

Dbałość o naturę i środowisko, w którym żyjemy, jest dla nas szczególnie istotna – pragniemy zostawić przyszłym pokoleniom czysty, ekologiczny świat. Dlatego organizując Plebiscyt Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura. zwracamy uwagę zarówno na procesy i technologie, które mają wymierny wpływ na środowisko, jak również na działania zmieniające codzienne przyzwyczajenia i zachowania, dzięki którym, małymi krokami, możemy zrobić coś dobrego dla naszej planety. Pragniemy wyróżnić odważne kobiety, które wdrażając w życie swoje pomysły, dbają jednocześnie o dobro Ziemi i inspirują do tego innych – podkreśla Joanna Orfinger, Global Brand Manager marki Lirene i członkini Jury.

Zasady Plebiscytu Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura.

Do udziału w Plebiscycie Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura. mogła zgłosić się osoby fizyczne, firmy, instytucje, stowarzyszenia prowadzone przez kobiety, które deklarują bycie eko i czynnie dbają o środowisko. Powstały trzy dedykowane Plebiscytowi kategorie: Biznes, Lifestyle, Nauka.

Chcemy, aby w Plebiscycie wzięły udział nie tylko kobiety, które potrafią przewidzieć przyszłość naszej planety żyjąc w zgodzie z naturą, ale również inspirują swoje otoczenie i społeczeństwo do działań związanych z ekologią. Dlatego wraz z marką Lirene zachęcamy do udziału w konkursie kobiety stojące na czele organizacji, stowarzyszeń, fundacji lub inicjatyw, które przyczyniają się do dbania o środowisko naturalne – podkreśla Katarzyna Gandor, biotechnolożka i vlogerka, ambasadorka Plebiscytu.

Pierwsza kategoria dotyczy kobiet, które kierują przedsiębiorstwami i których plan działania opiera się na zrównoważonej produkcji, nieprzeciętnej kulturze korporacyjnej lub tworzeniu innowacyjnych produktów.

Druga kategoria kierowana jest do kobiet, które wykorzystują swój wpływ na innych, by dyskutować o rzeczach ważnych - jak na przykład ochrona środowiska. Mowa o influencerkach, aktywistkach, kobietach reprezentujących organizacje czy inicjatywy społeczne działające na rzecz natury.

Trzecia i ostatnia kategoria jest dla kobiet, które są odpowiedzialne za projekty naukowe. Dotyczy to przełomowych badań oraz innowacji technologicznych rewolucjonizujących świat nauki i zmieniających przyszłość na lepsze.

Etap zgłoszeń trwa od 24 października do 15 grudnia. Następnie Jury wybierze po trzy projekty z każdej kategorii, na które później będą mogli głosować internauci. To trzecia część, która rozpocznie się 16 stycznia. Równolegle będą trwały specjalne obrady Jury, podczas których zostanie również wyłoniona nagroda główna.

Jury Plebiscytu Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura.

Lirene jest kobietą. Siłą tej marki są kobiety. Dobór składu Jury nie jest zatem przypadkowy. To cztery kobiety, które są ekspertkami i znawczyniami w swoich dziedzinach. Życie w przyjaźni z naturą, szerzenie idei bycia eko oraz namawiania do tego innych, to znacząca część ich codziennych działań. Każda osobno i wszystkie razem doskonale odzwierciadlają ideę samego Plebiscytu. Są dowodem na to, że odważne i nowatorskie pomysły można łączyć z dbałością o naturę.

Joanna Orfinger - Global Brand Manager marki Lirene

Dorota Czekaj – współzałożycielka, fundatorka i wiceprezeska zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, współzałożycielka Funduszu VC Black Swan.

Olga Malinkiewicz – współzałożycielka i CTO Saule Technologies, jednej z pierwszych na świecie i najbardziej liczących się firm rozwijających technologię perowskitowych ogniw słonecznych.

Katarzyna Gandor – biotechnolożka, popularyzatorka wiedzy, vlogerka, pasjonatka technologii i ambasadorka Plebiscytu Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura.

Wśród tych wyjątkowych kobiet, zasiądzie także redaktor prowadząca Polki.pl, Karolina Kalinowska.

Bardzo się cieszę, że serwis Polki.pl jest częścią Plebiscytu Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura. Chcemy wspólnie nagrodzić odważne kobiety, którym los naszej planety nie jest obojętny. Zachęcam do udziału w konkursie influencerki, aktywistki i reprezentantki organizacji społecznych, które realnie wpływają na swoje otoczenie. - Karolina Kalinowska, redaktor prowadząca Polki.pl



Nagroda w Plebiscycie Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura.

Cieszące się największą popularnością wśród internautów inicjatywy, zostaną wyróżnione nagrodą w wysokości 10 000 złotych. Trzeci etap, czyli etap głosowania, zakończy się również wyłonieniem przez Jury jednego projektu, który otrzyma nagrodę główną o wartości 30 000 złotych.

Każda z laureatek, oprócz nagrody pieniężnej, otrzyma także statuetkę – Kamenę Lirene. Nazwa nagrody odwołuje się do wizerunku pięknych, młodych i długowiecznych kobiet, które były duchami przyrody i stanowiły uosobienie płodności i wdzięku.

Wszystkie nagrody zostaną wręczone na gali finałowej 9 marca 2020 roku.

Jeśli ty również przyczyniasz się do zmiany świata na lepsze, zgłoś się do Plebiscytu! Ekoprojekt można zarejestrować na stronie kameny.lirene.pl.

