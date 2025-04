fot. Fotolia

Do zrobienia każdej robótki potrzebujecie dwóch rzeczy – włóczki (o nich już pisałam) i drutów.

Jak dobrać rozmiar drutów?

Jak dobrać druty? Zacznijmy od ich rozmiaru. Przede wszystkim zawsze patrzcie na to co sugeruje producent. Na każdym szanującym się motku włóczki powinna być banderola informacyjna, a na niej m.in.: skład włóczki, wydajność w gramach i metrach, przepis prania, próbka ściegu i polecany do robienia nią rozmiar drutów lub szydełka. Radzę w tym względzie słuchać producenta. Najczęściej ma on rację i wie na czym najlepiej wychodzi jego włóczka. Oczywiście zawsze mamy margines własnej kreatywności i jeśli chcemy zrobić bardziej gęstą robótkę to użyjmy drutów o rozmiar mniejszego, jeśli bardziej luźnym ściegiem, to weźmy o rozmiar większe. O więcej niż rozmiar już nie polecam.

No dobrze, tylko które druty są najlepsze? I tutaj zaczynają się schody bo jest ich ogromny wybór na rynku. Postaram się wam posegregować tą wiedzę i coś doradzić.

Rodzaje drutów

Mamy 3 główne rodzaje drutów, w zależności od ich przeznaczenia:

- druty proste – 2 sztuki drutów, najczęściej o długości 30 lub 40 cm, z jednym końcem ostrym a drugim zakończonym tak, aby oczka nie spadały. To najpopularniejszy rodzaj, zalecany do robienia swetrów, szalików, poncho, bluzek itp. Występują one w rozmiarach od 1mm – 25 mm.

Najpopularniejsze rozmiary to: 4, 5, 6, 7 i 8 mm. Mniejszych używa się coraz rzadziej, ponieważ bardzo wolno przybywa robótki, większe jak np. 12mm, 15mm czy 25mm stają się coraz popularniejsze, ponieważ panuje moda na grube sploty i dzianiny.

- druty na żyłce – dwa druty połączone żyłką o różnej długości, od 10 cm do 100 cm. Takich drutów używa się najczęściej do robienia czapek (tutaj użyjemy żyłki o ok. 30, 40 cm), kominów (w zależności od obwodu komina 40 lub więcej cm) lub robótek o bardzo dużej liczbie oczek, typu pledy, narzuty.

Niektórzy używają tych drutów zamiennie z drutami prostymi, szczególnie gdy chcą wziąć robótkę ze sobą w podróż lub na wykład, ponieważ łatwiej je schować do bagażu lub torebki. Osobiście również bardzo je lubię, szczególnie, że występują w postaci poręcznych zestawów z wymiennymi długościami żyłek.

- druty tzw. skarpetkowe, czyli 5 sztuk drutów tej samej grubości, z oboma końcami ostrymi.

Jak sama nazwa wskazuje używa się ich głównie do robienia skarpetek czy rękawiczek, czyli małych form robionych bez szwów, wkoło.

Z jakiego materiału powinny być zrobione druty?

Na rynku mamy 3 główne materiały:

drewno (w tym bambus),

(w tym bambus), plastik ,

, aluminium.

My w Czas zamotać, w duchu Slow Wear, preferujemy oczywiście druty drewniane, najbardziej naturalne, wykonane z dobrego twardego drewna, np. bukowego. Takie druty czy szydełka wspaniale współpracują z naturalnymi wełnami czy bawełnami dając świetny efekt końcowy. Zwróćmy jednak uwagę na jakość ich wykonania, ponieważ na rynku są tanie akcesoria drewniane, które mogą zaciągać włóczkę i utrudniać jej przesuwanie po drucie. Dobrej jakości druty czy szydełko, o które będziemy dbali, posłuży nam całe życie, dlatego warto zainwestować w lepszą jakość.

Zaletą zaś plastikowych akcesoriów jest cena – one są zwykle tańsze niż drewniane oraz występują w wielu ciekawych kolorach, podobnie jak aluminiowe. Pamiętajcie więc, że w duchu powiedzenia "złej baletnicy …." tańszymi drutami również możecie wykonać piękne wzory. Niech więc cena akcesoriów was nie powstrzymuje od rozpoczęcia przygody z robótkami!

