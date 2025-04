Walentynkowa poezja jest niezastąpiona. To wyjątkowy dzień, w którym zakochani wyrażają swoje uczucia i dzielą się miłością. Choć słowo „kocham” ma niezwykłą siłę i najlepiej opisuje nasze emocje wobec ukochanej osoby, warto wzbogacić swoje wyznania o inne piękne słowa.

14 lutego warto popuścić wodze fantazji i wyznać miłość partnerowi inaczej niż zwykle. Jak? Za pomocą magicznej poezji! Z myślą o wszystkich parach przygotowaliśmy listę najpiękniejszych fragmentów wierszy polskich klasyków. Wśród nich znajdziesz utwory Adama Asnyka, Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej. Zacytuj wybrane fragmenty drugiej połówce lub zainspiruj się do napisania własnych wierszyków na walentynki.

Adam Asnyk to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki pozytywizmu. Jego twórczość bardzo często poruszała tematykę miłości. Jego wiersze są pełne subtelnych, ale intensywnych emocji, melancholii i refleksji nad uczuciami. W poezji Asnyka miłość często bywa idealizowana, ale jednocześnie wiersze są pełne tęsknoty, straty i nieuchronności przemijania.

„Ja ciebie kocham!”

[...]

Ja ciebie kocham! Świat się zmienia,

Zakwita szczęściem od tych słów,

I tak jak w pierwszych dniach stworzenia,

Przybiera ślubną szatę znów!

A dusza skrzydła znów dostaje,

Już jej nie ściga ziemski żal –

I w elizejskie leci gaje,

I tonie pośród światła fal!

Uwielbienie

Umarły jeszcze będę wielbić ciebie

I nie zapomnę pod ziemią, czy w niebie,

O twej jasności —

Boś ty mi była nie próżnym marzeniem,

Nie bańką zmysłów tęczowej nicości,

Lecz byłaś ducha ożywczym pragnieniem Wiecznej miłości!

[...]

Posyłam kwiaty

Posyłam kwiaty — niech powiedzą one

To, czego usta nie mówią stęsknione!

Co w serca mego zostanie skrytości

Wiecznym oddźwiękiem żalu i miłości.

[...]

Piękne wiersze na walentynki: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Kto nie zna Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej! Jej miłosna poezja przepełniona jest emocjami i zmysłowości, a jednocześnie jej wiersze często bywają krótkie i lapidarne. Nierzadko opisują nie tylko miłość, ale też ból rozstania lub ulotność ludzkich uczuć.

Słucham co mówią usta twe na wargach

Słucham co mówią usta twe na wargach

moich w milczeniu pustego kościoła - - -

Mówią o trwodze i przesmutnych skargach

złotopiórego Rozkoszy Anioła...

Mówią o błędnym urywanym jęku

lwa mierzącego krokiem klatkę ciasną -

I że z twych rzeczy jam najbardziej własną

i że kobietą słodko być w twym ręku.

I mówią dalej dziwną swoją mową

że jest gdzieś dzika upragniona głusza

wysoko w chmurach, -

Mówią wielkie słowo

że myśmy jedna krew i jedna Dusza...

Gdy pochylisz nade mną twe usta pocałunkami nabrzmiałe

Gdy pochylisz nade mną twe usta pocałunkami nabrzmiałe

usta moje ulecą, jak dwa skrzydełka ze strachu białe -

krew moja się zerwie, aby uciekać daleko, daleko,

i o twarz mi uderzy płonącą czerwoną rzeką.

Oczy moje, które pod wzrokiem twym słodkim się niebią,

oczy moje umrą, a powieki je cicho pogrzebią.

Pierś moja w objęciu twej ręki stopi się jakby śnieg,

i cała zniknę jak obłok, na którym za mocny wicher legł.

Erotyki

Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:

"Chmiel na bezsenność, a sen - na bezmiłość.

Poduszkę z chmielu gdy sobie umościsz,

Zaśnij, bo na cóż życie bez miłości więcej.

Jesteś cichy i zamknięty jak kielich

Jesteś cichy i zamknięty jak kielich

zesznurowanego powoju.

Otwórz się, powiedz

pragnienie swoje uczynię wszystko

co w mojej mocy,

a wiesz o tym, ze mogę

wiele zmienić w sobie.

fot. Piękne wiersze walentynkowe/Adobe Stock, PinkCoffee Studio

Tuwim, choć znany głównie z poezji satyrycznej i dziecięcej, był także autorem niezwykle pięknych wierszy miłosnych. Jego poezja romantyczna pełna jest namiętności, czułości i zachwytu nad ukochaną osobą. Autor doskonale przekazuje ideę święta zakochanych.

Miłość najważniejsza

Ty jesteś moją żoną, to we krwi mojej tłucze

Popłochem, szczęściem, strachem, radością i wyskokiem!

Zamieram i wybucham, tryumfem wrę i huczę,

I płynę w dal obłokiem, i pędzę w dal potokiem.

I myślę, i wspominam, i przypominam sobie,

I modlę się, i płaczę, i ludziom ściskam dłonie,

I śmieję się do siebie, i nie wiem sam, co robię,

I ze wzruszeniem mówię: ja z żoną, żona, żonie...

[...]

Halina Poświatowska kojarzona jest przede wszystkim z poezją miłosną przepełnioną pasją, ale też tęsknotą. Jej wiersze często ukazują miłość jako siłę destrukcyjną, niemniej jednak w jej zbiorach znajdują się też piękne przykłady miłosnych listów.

Bądź przy mnie blisko

Bądź przy mnie blisko,

bo tylko wtedy nie jest mi zimno.

[...]

To mi trzeba twoich dwóch ramion zamkniętych

dwóch promieni wszechświata.

Odkąd cię poznałam

Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę,

to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni,

gdy ty patrzysz an mnie tak poważnie,

jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół.

A ja nie jestem żadną świątynią,

tylko lasem i łąką - drżeniem liści, które garną się do twoich rąk.

[...]

Leopold Staff raczej nie jest kojarzony z poezją miłosną w pierwotnym znaczeniu. Jego wiersze są raczej refleksyjne, dotyczą przemijania lub filozoficznych przemyśleń. Niemniej jednak nie brakuje im głębokiej warstwy emocjonalnej.

Ja kocham ciebie!

Jak tchu dla piersi, tak mi ciebie brak!

W pochmurnym niebie przeciąga w siną dal wędrowny ptak.

Niech leci, niech spieszy!

Niech się serce me pocieszy,

Że choć on mknie ku tej stronie,

Gdzie wyciągam tęskne dłonie,

Rozpaczliwie beznadziejne dłonie...

[...]

Czar

W miękkich fałdach twej sukni zgubiony ustami

Piję złotej godziny czar... Niech nas omami...

Krótko trwa rozkosz... Szczęście, co żyło dzień, kona...

Od warg mych pokraśniały ci nagle ramiona...

Włosy cię jeszcze kryją... Jutro przemoc losów

Rozdzieli nas na zawsze... Wyjdź z lasu twych włosów...

Wśród dwojga kwiatów, piersi twych, śnieżnych swą bielą,

Pocałunki mym ustom ciepłe gniazdo ścielą...

Poezja Leśmiana jest pełna zmysłowości, tajemniczości i symbolizmu, czasem także magii. Miłość leśmianowska jest emocjonalna i nierzadko wykracza poza codzienność. Poeta pokazuje miłość jako siłę natury, pełną sprzeczności i nieprzewidywalnej energii. W mistrzowski niemal sposób łączy poezję miłosną z elementami fantastyki, tworząc obrazy pełne emocji.

Schadzka

[...]

Milcz i całuj! — Milczeniem pieszczota się krzepi,

i niezgorsze wesele tkwi w dobrej żałobie!

Wszak nie można się kochać żarliwiej i ślepiej,

Jak tak właśnie: nic wzajem nie wiedząc o sobie!

Gdy domdlewasz na łożu

Gdy domdlewasz na łożu, całowana przeze mnie,

Chcę cię posiąść na zawsze, lecz daremnie, daremnie!

Już ty właśnie — nie moja, już nie widzisz mnie wcale:

Oczy mgłą ci zachodzą, ślepną w szczęściu i szale!

Zapodziewasz się nagle w swoim własnym pomroczu,

Mam twe ciało posłuszne, ale ciało — bez oczu!…

Zapodziewasz się nagle w niewiadomej otchłani,

Gdziem nie bywał, nie śniwał, choć kochałem cię dla niej!

Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą

Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą -

Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu,

Pewne, że się twym ustom do cna wytłumaczą -

I nie wstydzą się swego mętu i pośpiechu.

[...]

Kazimierz Wierzyński, nieco mniej znany poeta awangardowy, w swojej twórczości wspominał zarówno o miłości radosnej, jak i tej bolesnej i tragicznej. Jego poezja jest pełna ulotności, ale też emocjonalna i skłaniająca do refleksji.

Usta twoje całując

Usta twoje się snują, usta twe się wodzą,

Jak dwa ptaki różowe, po mnie lekko chodzą,

Jak dwa światła natchnione, oczu dotykają,

Usta twe mnie zabrały, usta twe mnie mają.

Jak wyznania wstydliwe, jak szepty szalone,

Powtarzam w ustach twoje usta niezliczone,

Od uśmiechu w kącikach do smaku języka -

Usta twoje całują i świat cały znika.

Gałczyński w swojej twórczości lubił traktować miłość jako coś uniwersalnego, naturalnego i codziennego. Bywa poważna, żartobliwa, lekka albo przytłaczająca. Jego poezja jest emocjonalna, a jednocześnie potrafi rozbawić.

Już kocham cię tyle lat

Już kocham cię tyle lat,

na przemian w mroku i w śpiewie,

może to już jest osiem lat, a może dziewięć - nie wiem.

Splątało się, zmierzchło - gdzie ty, a gdzie ja,

już nie wiem - i myślę w pół drogi,

że tyś jest rewolta i klęska,

i mgła, a ja to twe rzęsy i loki

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.02.2017.

