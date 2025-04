fot. Fotolia

Zapytaj o przyczynę sprzedaży domu

Jeśli kupujesz dom czy mieszkanie z drugiej ręki zadaj pytanie, dlaczego ta nieruchomość jest na rynku? Dlaczego poprzedni właściciele wyprowadzili się? Nieruchomości, które są na rynku w wyniku rozwodów, bankructwa, eksmisji lub przemocy nie są polecane przez feng shui do zakupu. Negatywna energia we wnętrzu takiej nieruchomości wiąże się ze znacznymi zmianami, jakich trzeba dokonać, aby można było wprowadzić korzystną energię i później w tej nieruchomości zamieszkać. Taki dom czy mieszkanie mogą mieć zły układ Wędrującej Gwiazdy.

Szukaj "szczęśliwych domów"

Szukaj nieruchomości, która jest sprzedawana z powodu awansu i wyjazdu do innego miasta lub przeprowadzki do większego domu, np. z powodu powiększającej się rodziny lub awansu. Szczęśliwe okoliczności i szczęście znajdują odzwierciedlenie w energii domu. Taki dom będzie szczęśliwy dla każdego, kto w nim zamieszka.

Kupując dom z rynku wtórnego unikaj złego sąsiedztwa

Koniecznie sprawdź otoczenie domu czy mieszkania. Część złego feng shui nieruchomości kryje się w jego najbliższym otoczeniu. Nieruchomości, które znajdują się naprzeciwko cmentarza, marketu, dworca lub szpitala to nie są idealne miejsca. Domy przy ulicach bardzo ruchliwych, wiaduktach mogą nas wyczerpywać nadmiarem energii, a te przy ślepych ulicach powodować zniechęcenie i przygnębienie spowodowane zastojem energii.

Jakie otoczenie będzie najlepsze?

Szukaj dobrego otoczenia nieruchomości. To takie elementy jak: park, las, skwer czy plac zabaw dla dzieci, a także ryneczek osiedlowy. Ponadto inne niskie budynki mieszkalne, dzielnice willowe, domki jednorodzinne z ogrodami, osiedla z domami bliźniaczymi i szeregowcami oraz osiedla z niskimi blokami, małymi szkołami i miejscami do uprawiania sportu.

Tych kilka wskazówek dla kupujących nieruchomość to tylko wierzchołek góry, jaką jest sztuka feng shui, którą stosujemy aranżując swoją przestrzeń. Nie zastąpią profesjonalnej konsultacji, ale przecież nie wszyscy korzystają z usług konsultanta feng shui, a żyją szczęśliwie w cudownych miejscach. Być może intuicyjnie stosują zasady feng shui i nawet się tego nie domyślają.

