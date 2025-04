fot. Fotolia

Oto kilka wskazówek, które być może pomogą wam w zastosowaniu w życiu Teorii Pięciu Praelementów.

Kolory dodatków a nasz wizerunek

Czerwone dodatki – stosujemy z umiarem. Wystarczy jeden drobny element. Pasek, zegarek, biżuteria, szal, rękawiczki, torebka. Nadmiar tego koloru może wprowadzić agresję. Może też zmęczyć osobę i jej otoczenie. Rewelacyjnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie chcemy zwrócić na siebie uwagę. Element Ognia to też trójkąty, spiczaste kształty. To może być deseń na tkaninie lub dodatek w kształcie trójkąta. Czerwone szpilki to najbardziej ogniste buty.

Brązowe, żółte, piaskowe dodatki – możemy stosować do woli. Należy jednak pamiętać, że dodają powagi i dostojności. Nie zawsze chcemy sprawiać takie wrażenie. Żywioł Ziemi sprawdzi się w pracy, na oficjalnej kolacji czy przyjęciu, na spotkaniu rodzinnym, ale już raczej nie w dyskotece czy na zabawie. Możemy podkreślić ten żywioł zarówno naszym strojem jak i torebką czy butami.

Białe dodatki – stosujemy dowolnie. Zarówno jako strój podstawowy, jak również jako dodatek do innego koloru. Biały dobrze komponuje się prawie z każdym kolorem. Łagodzi inne kolory i sprawia wrażenie koncentracji na osobie. Rozświetla osobę. Do tej grupy należy również cała metalowa biżuteria jak i szlachetne kamienie. Służą one każdej kobiecie dodając jej blasku. Oczywiście jak zawsze trzeba umiejętnie dobrać remedia z tej grupy do okoliczności. Remedia z grupy Metal kojarzą się z elegancją, blaskiem, dostojeństwem ii powinny być stosowane tylko w otoczeniu pięknym i czystym.

Niebieskie i czarne dodatki - to kolory komunikacji i biznesu. Wszelkie niebieskie dodatki typu apaszki, szaliki, krawaty oraz bluzki i koszule są elementami stroju biznesowego. Kampanie reklamowe polityków też wykorzystują kolor niebieski. Niebieski i czarny sprawdzi się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przy podpisywaniu umowy czy negocjacjach. Chcesz być słuchaną, rozumianą, chcesz dialogu – niebieski świetnie się sprawdzi. Warto wzmocnić cechę niebieskiej i czarnej komunikacji białym dostojeństwem i powagą.

Zielone dodatki – zielony to rozwój, kreatywność i parcie z dużą siłą do przodu. Na pewno jest kolorem dla odważnych, dynamicznych osób. Częściej jednak gasimy go kolorami Ziemi dla złagodzenia wrażenia dominacji. Kiedy może się przydać? Swobodnie mogą stosować ten kolor artyści dla podkreślenia swojej osobowości i artystycznej duszy. Na co dzień w pracy używamy go dla podkreślenia swojej osobowości i bezpiecznie możemy zaakcentować ten kolor butami, torebką, paskiem zegarka lub biżuterią. Możemy stosować dodatki zielone, lecz z umiarem, aby uniknąć skojarzeń z chęcią zdominowania otoczenia. Kolor ten nie do każdej osoby pasuje. Nie wydaje się tak dominujący, jeśli nosi go kobieta ruda. Wręcz dodaje jej urody, gdyż wspiera Ogień kolor jej włosów.

