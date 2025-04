Tylko ty, kanapa, koc, cisza i Netflix. Laptop na kolanach, pozycja półleżąca, ciepło jest i wygodnie, aż tu nagle... twój mężczyzna wraca z pracy. Cały czar błogiego lenistwa pryska. Pstryk, telewizor włączony, chyba sport. Dźwięk gotowania. O nie, włącza konsolę. Teraz tylko dźwięk wojny, karabinów i granatów. Marzysz o jednym: WYJDŹ. A my mamy dla ciebie pomysły, jak go do tego namówić. Sprawdź też, co na temat relacji damsko-męskich mówią przyjaciółki z serialu Dziewczyny 3.0.

Reklama

1. Fan sportu

Oczywiście tego w telewizji. Znajdź sama w sieci miejsce, w którym puszczają eliminacje do MŚ (rugby, tenis, golf, a nawet curling, to jest nieważne) i dają dobre piwo. Powiedz, że na pewno jego najlepszy kumpel będzie chciał je odwiedzić! Nie dość, że pozbędziesz się go na więcej niż 2h, to jeszcze zostaniesz najlepszą kobietą pod słońcem. Podwójne zwycięstwo, małym kosztem.

2. Wyślij go do sklepu

Zrób listę zakupów, długą. Dodaj do niej wszystkie najpotrzebniejsze środki czystości, jedzenie, picie i ciężkie przedmioty. Dzięki temu on zniknie na dłuższą chwilę, a ty przez tydzień nie będziesz musiała myśleć o zakupowym obowiązku. Odwdzięczysz mu się przy okazji tym samym (w końcu oni też czasem mają nas dość ;)).

3. Prezent dla dwojga

I nie, nie będziecie razem podróżować po niebie balonem. On będzie szczęśliwy i ty również, ale osobno! Znajdziesz 2h dla siebie, jeżeli kupisz mu w prezencie kartę na siłownie, którą będzie musiał wykorzystywać regularnie w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Zadbasz o jego kondycje, zdrowie i wyzwolisz w nim ukryte endorfiny.

4. Nie ma jak u mamy

A może namów go na wizytę u teściowej? Jeżeli ci się uda, obejrzysz co najmniej połowę sezonu ulubionego serialu, nadrobisz zaległości filmowe i pokręcisz włosy na następny dzień. Warto!

5. Do pełna

Jest fanem motoryzacji? Pojedź na stację, zatankuj bak do pełna i powiedz, że dziś może wybrać się na samochodową męską samotną podróż. Do schowka włóż mu pięknie zapakowane kanapki i witaminowy, owocowy sok (np. Vitaminkę Hortexu), który doda mu energii i pomoże zwalczyć mały głód podczas drogowych wojaży. Na pewno się skusi.

Reklama

Kochamy swoich facetów, ale czas przeznaczony tylko dla siebie kochamy równie mocno. Pamiętaj, najważniejsza jest równowaga!