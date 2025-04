Aby akwarium spełniało swoją rolę należy je odpowiednio użyć – to znaczy musi ono być zadbane ze zdrowymi rybami, odpowiednio przygotowane oraz najważniejsza rzecz, stać w odpowiednim miejscu.

Energie w Feng Shui możemy podzielić według podstawowej zasady Yin-Yang. Otrzymamy, zatem statyczną energię Yin, która dba o zdrowie, samopoczucie i stosunki międzyludzkie oraz Yang, czyli dynamiczną odpowiedzialną za karierę i finanse.

To właśnie ta druga jest powiązana z użyciem akwarium, jako remedium, które ma za zadanie pobudzić jej działanie, czyli stworzyć odpowiednie warunki do jej wykorzystania. Jeśli użyjemy akwarium w miejscu gdzie mamy wspierającą nas energię o charakterze Yin, to możemy zaszkodzić swojemu zdrowiu, dlatego wcześniej wspomniałem o tym, że miejsce zastosowania jest najważniejsze.

Jeśli chodzi o odpowiednie przygotowanie akwarium, chodzi o to, aby było wyposażone w instalację napowietrzająco-filtrującą. Oprócz oczywistych względów wynikających z funkcjonalności tego wodnego ekosystemu, będzie spełniało rolę aktywizatora energii Yang w Feng Shui. Chodzi tu o ruch tafli wody, czyli uzyskujemy tu wodę w ruchu. Dodatkowym niuansem jest zapewnienie kontaktu tej wody z otoczeniem zewnętrznym.

W tej chwili spotyka się akwaria zamknięte górną pokrywą, dopasowaną tak, aby stanowiła ładnie komponująca się całość. W tym przypadku należy zadbać o to, aby woda miała kontakt z otoczeniem i na przykład możemy zdejmować zaślepki służące do karmienia rybek.

Jeśli już mowa o rybach to one mają być zdrowe i pływać, dopełniając tak ważny ruch wody. Jest wiele dyskusji o tym, jakie powinniśmy wpuścić ryby do akwarium, aby pozytywnie wpływały na nasze bogactwo. Na dalekim wschodzie uważa się, że najlepsze są arowany, ale nie każdego stać na tak ekskluzywne gatunki ryb, zatem w naszych warunkach możemy posłużyć się każdym gatunkiem.

Najlepszą sekwencją będzie 6 + 1, czyli sześć rybek jednego rodzaju (koloru) i jedna inna. Dla niektórych to zabobon, ale to nie prawda, bo jest to zależność matematyczna pochodząca z tak zwanego magicznego kwadratu i stanowiąca jedno z ramion He-Tu. Działa to, jako wzmacniacz charakteru wodnego tego remedium.

Jest to potężne remedium, tak, więc należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie i jeśli się nie ma odpowiedniej wiedzy – lepiej nie eksperymentować samemu tylko zostawić to fachowcowi.

Działanie akwarium, jako wzmacniacza aspektów kariery i finansów nie będzie jednakowe w każdym przypadku, ponieważ istotny będzie typ wykresu oraz to, co nim steruje, czyli tak zwane formy zewnętrzne (otoczenie zewnętrzne). To formy są kluczem do wszystkiego i jeśli w kierunku gdzie mamy najważniejszą energię aktualnego okresu będzie zła forma to może się okazać, że akwarium nie zdziała za, wiele, ale o tym opowiem następnym razem.