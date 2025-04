Metalowy Kot - jaki jest?

Metal jest twardy i trudno go zniszczyć. Jest skupiony do wewnątrz i jest symbolem między innymi – pieniędzy, wojska i władzy. Odpowiada też takim cechom jak prawość, uczciwość etyka i przemyślane działania oraz ponoszenie konsekwencji wynikających z naszych decyzji. Jeśli połączymy cechy Kota i cechy Metalu, można wyciągnąć wnioski, że finanse w tym roku będą bardzo ważne i należy obchodzić się z pieniędzmi w sposób sprytny, ostrożny i spokojny. Tylko takie „ kocie” podejście do interesów zredukuje ryzyko ewentualnych strat finansowych.

W relacjach między ludźmi należy zachować „kocią” ostrożność i raczej nie ryzykować chwilowych płomiennych uniesień czy fascynacji wynikającej z uroku nowych znajomości. Zachowajmy chłodny metalowy dystans i ostrożnie wybierajmy partnerów tak w życiu jak i w interesach. Kot to figlarz raczej niestały w uczuciach a Metalowy Kot zachowa swoją figlarna naturę, lecz będzie zimno kalkulował swoje relacje z innymi ludźmi, w tym również relacje, które nie powinny wyjść na jaw.

Ten kot nie boi się przeciwności losu, jest na nie odporny niczym metalowa konstrukcja mostu. Jeśli wyznaczy sobie cel z wielką siłą i uporem w ciszy i spokoju będzie parł do przodu. Gdy zabraknie cierpliwości, ostrożności i rozwagi w działaniu będziemy musieli ponieść bolesne konsekwencje wszelkich brawurowych, nieetycznych i niemoralnych decyzji. 2010 Rok nie był łatwy.

Jego patron Metalowy Tygrys jest odważnym, śmiałym i etycznym, ale jednak ryzykantem, dlatego sprzyjał bezkompromisowym szybkim i odważnym często wręcz brawurowym decyzjom a wszelkie przejawy tchórzostwa albo działania niezgodne z prawem i obliczone na szybki zysk cudzym kosztem srodze karał. Metalowy Kot jest bardziej ostrożny i jest indywidualistom. Można spodziewać się, że będzie wspierał wszelkie przejawy indywidualnych, ale przemyślanych i cierpliwie realizowanych działań, a Metal dopilnuje, aby były zgodne z etyką i moralnością. Wydaje się, że 2011 rok będzie trudniejszy od 2010 dla wielu z nas.

Numerologicznie data 2011 redukuje się do 13, a następnie do 4. To liczba trudna, wymagająca cierpliwości i pokory oraz ciężkiej pracy opartej na materialnych, konkretnych realiach. Osiągniemy cel z dużym trudem i nie bez problemów. W dacie jest ponadto mistrzowska 11, która rozwija człowieka przede wszystkim duchowo i świadczy o jego wielkiej wrażliwości.

Zapewne wielu z nas doświadczy takich sytuacji czy zdarzeń losowych, które skłonią nas do przemyśleń o sens i cel życia.

Przeciwieństwem materii jest duch i w 2011 roku tenże duch będzie na pierwszym miejscu.

W tej sytuacji osiągnięcie harmonii między duchem, a materią stanie się warunkiem koniecznym, ale niełatwym do spełnienia. Może I-Cing swoimi wskazówkami pomoże nam w uzyskaniu tej harmonii?

Przesłanie dla poszczególnych znaków

Oto przesłania I-Cing na 2011 Rok dla poszczególnych chińskich znaków zodiaku patronujących naszym rocznym datom urodzenia.

Szczur -mistrz instynktu. Dla Szczura to będzie skomplikowany rok. Zadaj sobie pytanie, czy Twój umysł jest wystarczająco jasny, a ty wystarczająco niezłomny, aby umieć znaleźć się w realiach roku Metalowego Kota. Jeśli tak, wszystko potoczy się fortunnie. Twoja uwaga w tym roku skupi się na poszukiwaniu partnera. I kiedy będziesz kierował się nakazami serca wszystko się ułoży. Istnieje jednak spore ryzyko, że nie będziesz miał odwagi na podjęcie ostatecznej decyzji i wtedy przeżyjesz rozczarowanie lub twój związek ulegnie rozpadowi.

Bawół -odpowiedzialny pracoholik. Dla Bawołu to progowy rok. Zebrane dotychczas doświadczenia życiowe skłonią ciebie do decyzji o radykalnych zmianach w twoim życiu. Nie bój się. Idź do przodu. Możesz mieć wpływową pozycję, możesz zrealizować pragnienia i możesz zgromadzić dookoła siebie sporą grupę życzliwych osób. Musisz tylko wiedzieć, czego chcesz i konsekwentnie to realizować.

Tygrys -odważny ryzykant. Ten rok będzie obfitował w nieoczekiwane zmiany. Pilnuj się, ktoś na ciebie poluje. Twoja zbytnia pewność siebie zabija twoją czujność a to okazja dla być może słabszego, ale bardziej sprytnego przeciwnika. Możesz w tym roku sporo stracić i straty będą trudne do odrobienia. Życie pobiera wysoką cenę za swoje nauki. Żyj oszczędnie i ostrożnie.

Kot -niezależny indywidualista. Koty muszą uważać na towarzystwo, jakie sobie dobierają. Ktoś będzie chciał wciągnąć ciebie w ciemne interesy a te jak wiemy w 2011 roku są szczególnie niebezpieczne, nomen omen najbardziej dla Kota. Nie pozwól na to. To twój rok a ty masz poskramiać zło. Dostaniesz od losu i siły i okazję do czynienia dobra.

Smok -szlachetny marzyciel. Dla Smoka 2011 rok będzie wspaniałym rokiem. Smoki będą spijały śmietankę ze słoja swoich dotychczasowych poczynań. Twoja praca zostanie dostrzeżona i doceniona. Musisz tylko poskromić pychę smoczą. Grozi tobie zaślepienie sukcesem i rodząca się z niego zawiść o sukcesy innych. Taka postawa sprawi, że nie docenisz znakomitości 2011 roku a wielka nagroda w tym zyski finansowe, jakie czekają na ciebie w ciągu tych 12 miesięcy nie będą tak cieszyły jak powinny.

Wąż -elegancki intelektualista. Wąż w tym roku nie będzie umiał się zdecydować. Ciągłe wahania przy podejmowaniu różnych decyzji mogą doprowadzić do zawierania niebezpiecznych znajomości i picia piwa, które sam sobie naważysz. Życie nie będzie łatwe a ty zmuszony będziesz do wyciągania wniosków z własnych błędów. Ta lekcja przyda się na przyszłość, ale cena, jaka zapłacisz za swoje błędy może być wysoka. Uważaj na ludzi, którymi się otaczasz i nie ufaj bezgranicznie tym, których dobrze nie znasz.

Koń -uroczy egoista. Konie będą musiały w tym roku zacisnąć pasa i przeczekać. Nie inwestuj ani nie podejmuj żadnych nowych wyzwań. Najlepiej stój z boku i obserwuj, tym bardziej, że w 2011 roku ktoś będzie miał ochotę zepchnąć ciebie z miejsca, jakie zajmujesz. Okop się na swojej pozycji, zabezpiecz ją i nie trać entuzjazmu. Twój entuzjazm, to twoja siła w roku Metalowego Kota.

Koza -czarująca artystka. Kozy będą miały sporo szczęścia w 2011 roku. Czeka je nowa praca, nowy zawód, nowe dotąd nieznane wyzwania. To może być trudne dla bojaźliwej Kozy, ale warto zaryzykować, bo na pewno uda się wszystko to, co nowe w życiu Kóz. Musicie tylko postarać się i być ostrożne.

Małpa -inteligentny kombinator. Nadchodzący rok to rok romansów w życiu Małp. W tym roku będziecie szczególnie mocno przyciągać płeć przeciwną. Jeśli jednak pragniecie szczerego uczucia zrezygnujcie z inteligencji i kombinowania a skoncentrujcie się na podszeptach serca. To dobry rok na ślub lub poważny związek.

Kogut -szczery samolub. Dla Koguta ten rok będzie jak wąska ścieżka prowadząca na szczyt góry. Małymi krokami, ostrożnie będziecie podążać droga wytyczoną w poprzednich latach a prowadzącą na szczyt, czyli do realizacji waszego dalekosiężnego celu. Trzymajcie kurs i nie zrażajcie się przeszkodami. Im bliżej szczytu tym drga jest trudniejsza.

Pies -wierny towarzysz. Pozornie ten rok może wydać się trudny. Będziesz musiał podejmować ważne decyzje związane z radykalnymi zmianami w twoim życiu. Pamiętaj jednak zmiany, które teraz mogą przerażać w ogólnym bilansie życia wyjdą tobie na korzyść. Jest jednak pewien warunek. Do zmian musisz się przygotować, aby sprostać w przyszłości nowym wyzwaniom.

Świnia -bezinteresowny przyjaciel. To nie będzie łatwy rok. Niestety łatwowierne i bezinteresowne narażone będą w 2011 roku na poważne i bolesne straty finansowe. Jedyne, co możesz zrobić to nie zamartwiać się potknięciami w tym roku a w przyszłości sprawy ułożą się po twojej myśli.