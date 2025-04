Fot. Fotolia

Zdjęcia ze świetlnymi kształtami - jak ustawić przysłonę i czułość?

Do zrobienia zdjęć ze świetlnymi kształtami potrzebujemy przede wszystkim odpowiedniego ustawienia ekspozycji. W zależności od warunków oświetleniowych musimy ustawić przysłonę oraz czułość tak, by pozwoliły na zastosowanie długiego czasu naświetlania nie prześwietlając zdjęcia. Zwykle należy ustawić niską czułość (100-200ISO). Zwiększy to jakość zdjęcia a także sprawi, że zdjęcie będzie potrzebowało większej ilości dostarczonego światła. Jeśli nadal potrzebujemy „przyciemnienia” zdjęcia, musimy przymknąć przysłonę, która dostarcza światło do matrycy.

Jak dopasować czas?

Jak dopasować czas do tego zestawu? Trudno napisać dokładną wartość. Te liczby zależne są od twojej (lub twoich pomocników) szybkości oraz rodzaju wzoru jaki tworzysz. Musi być to czas, w którym będziesz w stanie narysować wzór. Zalecam korzystanie z czasu „bulb”. Zdjęcie jest naświetlane przez cały czas, kiedy trzymamy naciśnięty spust migawki.

Jak uzyskać efekt poruszającego się światła?

Naturalnie w przypadku zdjęć „malowanych przez kogoś” aparat musi być na statywie, włączamy samowyzwalacz lub używamy wężyka spustowego/pilota. Zdjęcia nie będą wtedy poruszone.

Poruszyć statycznym światłem np. lampkami na choince, możemy ruszając aparatem, a nie źródłem światła. W przypadku używania obiektywów typu zoom, w czasie naświetlania, możemy szybko zmieniać ogniskową. Da to efekt poruszania się, wciągania w obraz.

Ta technika ma również zastosowanie w „zwykłej” fotografii. Możemy np. biegać z lampą oświetlając nieoświetlone część budynku, który fotografujemy nocą.

Należy jednak pamiętać, aby osoba trzymająca światło, była ubrana w barwy, które ją zamaskują. Czasem długi czas naświetlania sprawi, że osoba stanie się tzw. duchem, jednak jest nadal widoczna.

Jak widać nie jest to trudna sztuka. Ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Z użyciem światła zmieniamy charakter zdjęcia. Sprawiamy, że coś mało atrakcyjnego staje się zachwycające.