Żywioł ziemi w łazience

Dzięki niej pozyskujemy wszelkie niezbędne do życia surowce. Z bogactwa jej darów korzysta również architektura wnętrz. W aranżacjach bardzo często wykorzystuje się materiały z wnętrza ziemi – skały wapienne, trawertyny, marmury w rozmaitych odcieniach i fakturach. Do łazienki proponujemy płytki ceramiczne w ciepłych odcieniach ziemi. Z pewnością zachwycą one miłośników klasyki i tych, którzy w łazience poszukują spokoju, i odprężenia.

Żywioł metalu w łazience

Nieoczywistym elementem dekoracyjnym nowoczesnego wnętrza może być metal. Metalowe mozaiki przypadną do gustu tym, którzy lubią nieszablonowe rozwiązania. Metal dzięki swojej wytrzymałości i solidnej strukturze świetnie sprawdzi się w łazience, ale dobrze komponuje się także w większych pomieszczeniach: np. nowoczesnym salonie lub futurystycznej sypialni. Mozaika w kolorze miedzi perfekcyjnie współgra z wnętrzami utrzymanymi w odcieniach beży, brązów i bieli. Natomiast w kolorze srebra w połączeniu z klasyczną czernią i bielą z pewnością nadadzą wnętrzu ekstrawagancki charakter.

Żywioł wody w łazience

Dla wielu osób łazienka jest miejscem kontemplacji i relaksu po długim, stresującym dniu. Aranżacje inspirowane wodą sprzyjają nastrojowi spokoju i odprężenia. W ten klimat wyśmienicie wpasują się szklane dekoracje w kolorze niebieskim doskonale imituje delikatne krople wody, spływające powoli po ścianach łazienki. Szklana, mieniąca się różnymi kolorami, mozaika pięknie rozproszy światło, tworząc tym samym niepowtarzalne efekty świetlne niczym tafla wody odbijająca promienie słońca. Wielbicielom natury spodobają się również mozaiki z prawdziwego kamienia rzecznego. Idealnie gładkie, wyrzeźbione przez nurt wody. Występują w różnych kolorach, lecz żaden odcień nie jest otrzymywany w sposób syntetyczny.

Żywioł drewna w łazience

Jednym z najstarszych materiałów wykorzystywanych w budownictwie i architekturze jest drewno. Z czasem jednak poza funkcją czysto techniczną zyskało sławę również jako materiał wykończeniowy i dekoracyjny. Drewno może więc być jednocześnie niezwykle praktyczne, ale też eleganckie i nadające przestrzeni uroku i czaru. Uosobieniem tych dwóch funkcji drewna w mieszkaniu może być gres stylizowany na deski wykonane z trzech różnych rodzajów drewna, co sprawia, że wnętrze zyskuje klasyczny, naturalny wygląd. Dzięki zastosowaniu płytek ceramicznych, nie trzeba martwić się o odpowiednią pielęgnację „drewnianej” podłogi czy ścian. Gres idealnie sprawdzi się w łazience, ponieważ jest niezwykle odporny na wilgoć i zarysowania.

Żywioł ognia w łazience

Ogień to siła, moc i energia. Tym, którzy podczas porannej toalety „ładują energetyczne akumulatory” z pewnością spodobają się płytki, na których przeplatają się ze sobą czernie i czerwienie, co daje niesamowity efekt przypominający lawę spływającą po zboczach wybuchającego wulkanu. Patrzącym z innej perspektywy płytki mogą kojarzyć się z tańczącymi płomieniami ognia.