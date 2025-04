Wszystkie fot. i video: We Are Knitters

To moja mantra, która będzie się przewijać ciągle: robota na drutach to tylko kombinacja oczka prawego i lewego. Jak to opanujecie, zrobicie wszystko.

I jak zwykle generalne zasady:

najczęściej warkocze robi się na oczkach prawych, tzn. krzyżuje się ze sobą oczka prawe – i jak zwykle są wyjątki, w zależności od wzoru;

najczęściej robi się je na parzystej ilości oczek, aby warkocz wyszedł symetryczny;

są dwa główne sposoby krzyżowania warkoczy – z oczkami na drucie pomocniczym z przodu robótki (krzyżowanie na lewo) i z oczkami na drucie pomocniczym z tyłu robótki (krzyżowanie na prawo);

jeśli chcemy, aby powstał warkocz, krzyżujemy oczka zawsze na tę samą stronę;

jeśli chcemy, aby powstał nam efekt ‘węża’, krzyżujemy raz na jedną raz na drugą stronę, na zmianę;

do krzyżowania używamy drutu pomocniczego lub tego co mamy pod ręką ołówka, wsuwki do włosów itp.

Jak to się robi, najlepiej pokaże nam video:

To video pokazuje krzyżowanie na lewo, czyli z oczkami na drucie pomocniczym z przodu robótki. Analogicznie będziemy robić przy krzyżowaniu na prawo, tylko drut pomocniczy z oczkami umieścimy sobie z tyłu robótki i dopiero wtedy przerobimy pierwsze oczka na prawo.

Zobacz jeszcze kilka zdjęć projektów z warkoczami.

Teraz już je wszystkie możecie zrobić samodzielnie! Powodzenia!