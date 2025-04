Podczas służbowych spotkań, sesji i konferencji często zapadają decyzje, które mają długofalowe konsekwencje. Organizatorzy nie powinni zatem lekceważyć czynników, które mogą decydować o sukcesie spotkania.

Reklama

Termin spotkania

Wybór czasu spotkania nie powinien być przypadkowy. Istnieją dni sprzyjające i niesprzyjające określonym działaniom. Istotne jest tutaj nie tylko oddziaływanie Księżyca, który zapowiada określone cechy dnia, lecz także znaczenie liczb. Przede wszystkim należy wystrzegać się liczby 4, która symbolizuje śmierć. Lepiej więc unikać spotkań w następujących dniach miesiąca: 4, 14, 24. Szczęśliwą liczbą jest 8, która oznacza dostatek, bogactwo i przynosi szczęście w kwestiach finansowych.

Miejsce narady

Najlepiej wybrać salę konferencyjną usytuowaną na północny zachód od centralnego miejsca przedsiębiorstwa. Jeśli prowadzi się rozmowy handlowe, odpowiednia będzie część południowa. Piętro, na którym znajduje się pomieszczenie czy też jego wielkość ma wpływ na energię chi, jaka w nim panuje. Istotne jest także otoczenie wybranego lokalu – sąsiadujące sale, korytarz, windy.

Ustawienie stołu

Przewodniczący narady powinien zajmować główne miejsce przy stole. Ważne, by miał za sobą ścianę, a drzwi przed sobą. Jego twarz powinna być zwrócona w tę stronę świata, która jest dla niego korzystna. Najbardziej odpowiedni jest stół okrągły lub owalny – dzięki temu wszyscy uczestnicy spotkania będą mogli na siebie patrzeć. Warto zwrócić uwagę, by stół nie miał szklanego blatu, ponieważ jest on nieprzyjemny i nie budzi zaufania. Siedzenia powinny być wygodne, stabilne, z solidnymi oparciami. Niebieskie obicia sprzyjają porozumieniu. Równie ważne są przedmioty, które mogą mieć pozytywny wpływ na uczestników narady. Należą do nich świeże kwiaty, obrazy, kolor ścian. Przede wszystkim należy unikać bieli, czerni, a także powierzchni z połyskiem, które szybko męczą wzrok i powodują znużenie. Trzeba zadbać, by wszystkie te elementy tworzyły harmonijną całość i wpływały na wysoki poziom energii chi.

Dobór zespołu

Kiedy wybieramy współpracowników, którzy wezmą udział w naradzie, powinniśmy kierować się ich wzajemnymi relacjami. Dobór osób, których pola energetyczne do siebie nie pasują, mógłby zakłócić przebieg spotkania i negatywnie wpłynąć na jego wynik. Warto też zwrócić uwagę, kto będzie reprezentował stronę przeciwną. Wprawdzie nie mamy na to wpływu, jednak znajomość usposobienia tej osoby pomoże nam dostosować do niej czas i miejsce narady w taki sposób, by miała pozytywne nastawienie.

Odpowiednia taktyka

Reklama

Jeszcze przed spotkaniem warto zaplanować taktykę rozmowy. Najważniejsze jest stworzenie przyjemnej atmosfery i naładowanie miejsca spotkania swoją pozytywną energią. Trzeba pamiętać o uśmiechu i łagodnych, opanowanych gestach, które objawiają przyjazne nastawienie, gwarantując owocny przebieg spotkania.