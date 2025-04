Chiny i Europa

Tradycja hodowli rybek ozdobnych sięga w Chinach niepamiętnych czasów. Ludzie pragnęli przyciągnąć do siebie szczęście, więc we wszystkich możliwych miejscach ustawiano akwaria. Dziś także ten zwyczaj jest powszechny. Akwaria spotkać można w domach, sklepach, biurach, a nawet i sklepach, i to nie tylko dla zwierząt. W Europie jeszcze nie jest to tak popularne, choć już od jakiegoś czasu coraz więcej ludzi decyduje się na hodowlę rybek ozdobnych. W Internecie powstaje coraz więcej stron na temat bojowników, gupików czy też glonojadów – widać, że zainteresowanie tą tematyką wzrasta z dnia na dzień. Rzadko jednak spotyka się akwarium w sklepie z odzieżą, raczej są one przypisane do sklepów zoologicznych.

Krok po kroku

Akwarium będzie spełniało swoją funkcję tylko wówczas, gdy będzie przygotowane zgodnie z zasadami feng shui. O czym więc powinni się pamiętać podczas zakładania hodowli rybek ozdobnych, oto kilka ważnych wskazówek:

1. Akwarium powinno stać w południowo-wschodniej części pokoju albo biura; tę strefę, zwaną strefą drewna, łączy się w feng shui z bogactwem i szczęściem.

2. W akwarium powinno pływać jak najwięcej tzw. złotych rybek, z rodziny welonów; są to ryby średniej wielkości, wymagają one średniego (40l) a najlepiej dużego akwarium; przygotowując dla nich akwarium pamiętajmy, że ryby te bardzo lubią kopać w podłożu, więc zapytajmy sprzedawcę w sklepie, który żwirek będzie najlepszy dla nich; problem może być również z roślinami, niektóre z tych ryb lubią je podgryzać; poza tym jednak złote rybki są stosunkowo proste w hodowli, nie ma również większych problemów z hodowaniem ich z innymi gatunkami ryb ozdobnych (pamiętajmy jednak, aby nie dokupywać do nich ryb, które obgryzają płetwy); w każdym sklepie zoologicznym znajdziemy specjalne preparaty oraz jedzenie dla złotych rybek; pamiętajmy o jednej ważnej zasadzie – złotych rybek nie powinno się, wbrew powszechnej opinii, hodować w kuli; w tak małym pojemniki będą się one jedynie męczyć.

3. Inną rybką, którą kojarzy się z feng shui jest ryba Arowana; jest ona jednak stosunkowo trudno dostępna w Polsce, a poza tym jej cena przekracza możliwości większości naszych rodaków; ryba ta potrzebuje bardzo dużego zbiornika; poza tym jest stosunkowo trudna w hodowli, więc nie poleca się jej początkującym akwarystom; Arowana jest bardzo ładnie ubarwiona, podobnie jak złota rybka, może być żółta, niebieska czy czerwona.

4. Kupując rybki do naszego akwarium wybierajmy te gatunki, które są spokojne z natury; unikajmy ryb o ostrych barwach, budzących niepokój; najlepsze będą glonojady czy platki.

5. Akwarium powinno być zaokrąglone, ale nie panoramiczne; odpadają kostki oraz kule.

6. Zrezygnujmy z zakupu plastikowych roślin (choć czasami jest to niestety konieczne); plastik kojarzy się z żywiołem ognia, który wszak kłóci się z żywiołem wody – budzić to może pewne zakłócenia w energii.

7. Dbajmy o swoje akwarium – to znaczy: pamiętajmy o regularnym podmienianiu wody (1/3 raz na dwa tygodnie), sprawdzaniu i czyszczeniu filtrów (zwykle raz na tydzień; gąbkę należy myc w wodzie z akwarium, nigdy pod bieżącą wodą), oświetleniu (lampki do akwariów można zakupić w każdym sklepie zoologicznym), właściwej temperaturze (optymalna to 25°C, ale zdarzają się również takie gatunki ryb, które wymagają innej temperatury – warto to zawsze sprawdzić), nawożeniu roślin (preparaty w sklepach zoologicznych; rośliny nawozi się raz na tydzień), czyszczeniu szyb akwarium (służy do tego specjalna gąbka, którą przesuwa się po szybie); rybki karmi się kilka razy dziennie małymi porcjami (pamiętajmy, by czasem urozmaicić dietę naszych ryb o tzw. pokarm mokry, np. specjalne mięso, owady, robaki, warzywa).