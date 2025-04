fot. Fotolia

Zanim przedstawię różne techniki nabierania oczek na druty, parę generalnych zasad:

Reklama

Dopasujmy technikę nabierania oczek do efektu, który chcemy osiągnąć – np. elastyczny lub nie rozciągliwy brzeg, niewidoczny lub ozdobny brzeg. Przyjęło się, że oczka nabieramy na drut o rozmiar większy od tych, którymi dalej będziemy robić – chyba że potrzebujemy oczek ścisłych i prawie niewidzialnego brzegu. Dla bardzo cienkich drutów, tzn rozmiar 2-4 nabieramy oczka na dwa druty po czym wyciągamy jeden z nich. Raczej nie stosujemy zasady #2 przy drutach od nr 7 i większych. Długość nitki jaką potrzebujemy to ok. 3 razy szerokość robótki, którą chcemy osiągnąć

To tyle zasady ogólne. Żadnej z nich nie należy traktować jak dogmatu - wszystko wychodzi w praniu, czyli podczas robótki.

Jest paręnaście sposobów nabierania oczek. Ja przedstawię kilka najbardziej popularnych, które w zupełności wystarczą do naszych prac. Sama przez wiele lat stosowałam zaledwie 2 techniki i dobrze mi z tym było.

Nabieranie oczek metodą "narzut zwykły"

Narzut zwykły – najpopularniejszy sposób nabierania oczek. Używa się go o 90% rozpoczynanych robótek.

Narzut zwykły dla grubych wełen

Narzut zwykły (dla grubych wełen) – kto robił już naturalną wełną ten wie, kto jeszcze nie robił dowie się jak zacznie, że naturalna wełna lubi się rozkręcać podczas nabierania oczek sposobem pokazanym powyżej. Dlatego do tego typu włóczki zalecam inną technikę – efekt ten sam. Dla niektórych, szczególnie początkujących może się okazać nawet techniką łatwiejszą i przyjemniejszą. Można ją oczywiście stosować do każdego typu włóczki.

Narzut wzmocniony

Narzut wzmocniony (z podwójną nitką) – ten narzut stosujemy wtedy, gdy chcemy uzyskać grubszy brzeg robótki.

Polecamy: Akcesoria przydatne przy robieniu na drutach

Narzut z nitką pomocniczą

Narzut z nitką pomocniczą – bardzo ciekawy sposób narzucenia oczek, szczególnie przydatny wtedy gdy chcemy uzyskać efekt otwartych oczek na dole robótki. Powstały w ten sposób brzeg idealnie sprawdzi się do zszywania sposobem niewidocznym, który opiszę w kolejnym artykule.

Nabieranie oczek wg typu włoskiego

Pochodną tego typu nabierania oczek jest nabieranie oczek typu włoskiego – jednak w tym przypadku nie wyciągamy nitki pomocniczej, ale nitka ta zostaje cały czas w robótce. Powstały w ten sposób brzeg jest mało elastyczny więc idealnie będzie się nadawał do robótek, które nie powinny się rozciągać na brzegu.

Narzut niewidoczny

Narzut niewidoczny (dla dzianin dwustronnych) – idealny i niezbędny do rozpoczęcia dzianiny robionej dwustronnie. Pięknie z niej wychodzą wszelkie wzory norweskie.

Nabieranie oczek z łańcuszka

Na koniec technika łącząca robienie na drutach i szydełku – nabieranie oczek z łańcuszka – jest to technika, dzięki której otrzymujemy bardzo elastyczny brzeg. Warto tutaj użyć szydełka o rozmiar większego niż druty, którymi będziemy dalej robić, aby otrzymać oczka na tyle luźne, aby łatwo dały się nabrać na drut.

Reklama

Tak jak pisałam na wstępie – są to tylko niektóre techniki nabierania oczek, nie chcę was męczyć większą ilością. Te wystarczą w zupełności do rozpoczęcia twojego nowego projektu. Więc zapraszam do drutów:)

Polecamy: Jak wybrać szydełko?