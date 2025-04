fot. Fotolia

W poprzednich artykułach opisałam wam już rodzaje włóczek, z których polecam robić wasze projekty, druty i szydełka, które będą do tego najlepsze, dzisiaj o pozostałych akcesoriach, które jeszcze wam się przydadzą podczas przygody z robótkowaniem. W przeciwieństwie do włóczek i drutów nie są niezbędne, ale naprawdę pomocne. Skoro Panowie mają swoje „gadżety”, dlaczego my mamy ich nie mieć.

Akcesoria przydatne przy robieniu na drutach i szydełku

Metr krawiecki

Wiadomo, każdą robótkę będziemy mierzyli sto razy zanim ją skończymy. Kupmy więc dobry, wygodny w użyciu. Nie musi być długi, raczej nie będziemy potrzebowali więcej niż 1,5m.

Licznik dziewiarski i miarka rozmiaru drutów

Każdą robótkę należy zacząć od zrobienia sobie próbki ściegu, to absolutnie konieczne i oczywiste. Żeby potem z takiej próbki dobrze obliczyć sobie potrzebną ilość oczek przyda się odpowiedni licznik. Polecam taki, który ma dodatkowo miarkę rozmiaru drutów. Szczególnie przydatną w przypadku drutów na żyłce, które często nie mają oznaczenia rozmiaru.

Druty do robienia warkoczy

fot. uchmurki.pl

Szczególnie dla początkujących w robótkach robienie warkoczy może przysparzać trochę kłopotu. Zanim dojdziemy do wprawy, pomogą nam druty pomocnicze do robienia warkoczy. Są specjalnie krótsze – aby wygodnie przechować nasze oczka przed lub za robótką - i do tego jeszcze zagłębione, aby te oczka na pewno nam z nich nie spadły.

Igła dziewiarska

Czy tego chcemy czy nie wcześniej czy później musimy naszą robótkę zszyć. Jest to czynność nielubiana przez większość robiących na drutach czy szydełku, wliczając w to mnie. Aby sobie ją nieco ułatwić i umilić, koniecznie zaopatrzmy się w dobrą igłę dziewiarską. Z dostatecznie szerokim oczkiem, aby pomieściła nam każdą włóczkę z której robimy, nawet tą bardzo grubą oraz najlepiej z zaokrągloną końcówką, aby nie kuła nas przy szyciu i łatwo chwytała oczka, które chcemy zszyć.

Zaznaczniki

fot. uchmurki.pl

Wiele razy podczas robótki trzeba sobie zaznaczyć miejsce, w którym jesteśmy. Raz, aby w tym samym miejscu ujmować rzędy w tyle robótki i w przodzie, dwa, aby nie liczyć po raz kolejny wszystkich oczek, tylko zapamiętać, że od tego rzędu brakuje nam ich już tylko 10 lub trzy, aby dobrze wszyć rękaw. Owszem, możemy to zaznaczyć włóczką innego koloru i tak pewno robi większość z pań, ale czemu nie ułatwić sobie życia i zaopatrzyć w takie kolorowe poręczne zaznaczniki. Oszczędzamy włóczkę nie marnując jej na zaznaczenia.

Torba na swoje skarby

Najlepsze zostawiłam na koniec – nagroda dla wytrwałych, którzy aż tutaj dotrą. Każda szanująca się pani powinna zaopatrzyć się w pasującą do niej torbę, w której będzie przechowywać swoje skarby czyli druty, szydełka inne gadżety, o których właśnie napisałam oraz oczywiście włóczkę i robótkę, którą się aktualnie zajmuje. Tak, jest to jeszcze jeden pretekst do kupienia sobie torby – nie przeczę. Ale jest to też olbrzymia wygoda! Wszystkie potrzebne ci rzeczy w jednym miejscu. Zawsze zapakowane i gotowe, aby wziąć je ze sobą do pracy, do lekarza, do pociągu, parku czy kawiarni. Wierzcie mi – to najważniejsza torba w mojej garderobie!

