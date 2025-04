Plebiscyt Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura. to niezwykła inicjatywa, która ma na celu wspieranie kobiet, które prowadzą firmy, inicjatywy społeczne, stowarzyszenia lub najzwyczajniej swoją postawą zachęcają osoby w swoim otoczeniu do bycia bardziej eko i czynnie dbają o środowisko naturalne.

Gdy dostałam propozycję zostania jednym z jurorów konkursu organizowanego przez Lirene, nie zastanawiałam się nawet minuty. Bardzo cieszyłam się, że będę miała realny wpływ na to, które zgłoszenie przejdzie do dalszego etapu i kto zdobędzie nagrodę główną. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Zacznijmy od początku....

Obrady jury plebiscytu Lirene: Kobieta. Innowacja. Natura.

Od 24 października do 15 grudnia można było zadeklarować chęć udziału w plebiscycie. Wystarczyło wysłać swoje zgłoszenie w jednej z kategorii - Biznes, Lifestyle, Nauka. Po zakończeniu tego etapu musiałam zapoznać się ze wszystkim nadesłanymi zgłoszeniami i każdej z kandydatek przyznać liczbę punktów w 4 obszarach.

Nie ukrywam, że zrobiłam to z ogromną przyjemnością. Zapoznanie się ze wszystkimi zgłoszeniami zajęła mi sporo czasu, znacznie więcej niż zakładałam, ale dzięki temu i po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że w naszym kraju jest bardzo dużo kobiet, które nie boją się realizować swoich marzeń, robią fajne rzeczy i dzielą się nimi ze światem.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi projektami konkursowymi miałam oczywiście swoje faworytki. Dowidziałam się również o wielu inicjatywach i firmach, z których usług już skorzystałam lub mam zamiar skorzystać niebawem.

Kolejnym etapem, w którym brałam czynny udział były obrady jury, które odbyły się 8 stycznia w Warszawie. W czasie nich miałam ogromną przyjemność poznać inne członkinie jury:

Dorotę Czekaj - współzałożycielkę, fundatorkę i wiceprezeskę zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet;

Olgę Malinkiewicz - współzałożycielkę i CTO Saule Technologies;

Annę Pilip - Digital & PR Manager Lirene, która zastępowała Joannę Orfinger – Global Brand Manager marki Lirene;

Katarzynę Gandor - ambasadorkę Plebiscytu, biotechnolożkę i popularyzatorkę wiedzy, która łączyła się z nami z Tajlandii :)

fot. Materiały prasowe; od lewej: Anna Pilip, Dorota Czekaj, Olga Malinkiewicz i ja

Naszym zadaniem było wybranie 9 finalistek (po 3 w każdej kategorii: Lifestyle, Biznes, Nauka), które przeszły do III etapu, czyli głosowania internautów. Inicjatywy cieszące się największą popularnością wśród internautów, zostaną wyróżnione nagrodą w wysokości 10 000 zł, po jeden z każdej kategorii.

Chyba nie ma co ukrywać, że obrady były dość burzliwe, bo każda z nas miała swoje faworytki, których broniła. W czasie oceniania projektów zwracałyśmy największą uwagę na jego innowacyjność, wpływ na środowisko i czy ma szansę wpłynąć na większą liczbę osób. Po całym dniu burzliwej dyskusji udało się nam dojść do porozumienia i wybrać 9 zgłoszeń, które przeszły do ostatniego etapu, czyli głosowania internautów.

fot. Materiały prasowe

Cieszę się, że wybór laureatek nie jest już po naszej stronie, bo gdybyśmy miały wybrać zwyciężczynię w każdej kategorii, to jeden dzień z pewnością by nam nie wystarczył. Teraz wszystko w rękach internautów. Do 28 lutego można głosować na stronie: https://kameny.lirene.pl/. Każdy może jednorazowo oddać głos na maksymalnie 3 kandydatki - nie ma znaczenia kategoria.

Ja nie mogę się już doczekać, kiedy dowiem się, czy moja faworytka wygrała. O tym przekonam się niestety dopiero 9 marca, podczas gali finałowej i uroczystego wręczenia nagród.

Mam nadzieję, że marka Lirene będzie cyklicznie organizowała ten plebiscyt, bo takie inicjatywy warto wspierać i nagłaśniać. W kobietach siła!

