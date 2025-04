Ledwo się zaczyna, a już się kończy? Weekend przelatuje ci przez palce i pomimo 2 dni wolnego nie czujesz się wypoczęta ani fizycznie, ani mentalnie? Chcesz zatrzymać weekend i wrócić do pracy pełna energii? Wiemy, jak to zrobić!

Reklama

1. Zrób zakupy w tygodniu!

Zakupy spożywcze lub ubraniowy shopping zostawiasz zwykle na piątkowy wieczór lub sobotę? To błąd, który popełnia wiele z nas. Pamiętaj, że to właśnie w weekend najwięcej osób wybiera się do galerii handlowych i supermarketów. Wnioski? W sklepach jest więcej ludzi, jest tłoczno, a kolejki są dłuższe, niż w tygodniu. Co za tym idzie, ty tracisz więcej czasu, jesteś bardziej zmęczona i często nie znajdujesz tego, czego szukałaś. Jak to zmienić? Wybierz jeden dzień w tygodniu, który zarezerwujesz na zakupy. Najlepiej jeśli będzie to poniedziałek lub wtorek - wtedy w galeriach handlowych z reguły jest mniej klientów. Zobaczysz, twoje zakupy będą spokojniejsze i szybsze.

2. Umów się z przyjaciółmi

Czas spędzony w wirtualnym świecie Facebooka lub Instagrama zamień na kawę z przyjaciółmi, czy pyszny obiad w gronie najbliższych. Porozmawiajcie, wymieńcie się spostrzeżeniami, poplotkujcie. Na pewno docenisz wspólne wyjście i spotkanie w realnym świecie, a nie tym smartfonowym.

3. Posprzątaj mieszkanie

Wysprzątanie mieszkania zajmuje ci pół soboty? Drugą połowę poświęcasz na odpoczynek po praniu, zmywaniu, wycieraniu, odkurzaniu i ustawianiu? Scenariusz całkiem znany. Jak odczarować niewdzięczne soboty? Czy nasz weekendowy plan musi być wypełniony obowiązkami? A co byś powiedziała na sprzątanie innego dnia, zamiast w czasie wolnej soboty? Wystarczy poświęcić kilka minut w tygodniu, by mieszkanie błyszczało. Jak? Wcale nie musisz wyciągać z szafy ciężkiego odkurzacza i zakręcać się w kablu. Wystarczy odpowiedni i bezprzewodowy sprzęt, który ułatwi sprzątanie. Jeśli zależy ci na lekkim, poręcznym, skutecznym i ładnym urządzeniu, to polecamy ci Athlet marki Bosch. Odkurzacz zajmuje niedużo miejsca, jest bezprzewodowy, nie trzeba podpinać go do gniazdka, ładuje się w zaledwie 3 godziny i może pracować bez przerwy nawet do 60 minut! Brzmi dobrze? To nie wszystko! Co najważniejsze urządzenie bez skrupułów rozprawia się z brudem. Dzięki temu, że jest bardzo elastyczne, bez problemu wjedziesz nim pod stolik, czy kanapę. Ale nie tylko. Athlet marki Bosch (BCH6ZOOO) możesz śmiało zawiesić na ramieniu i posprzątać karnisze, czy auto. Jego dodatkową zaletą jest ładny, kobiecy wygląd! Sprawdź i przekonaj się, że sprzątanie też może być szybkie i przyjemne (co więcej, być może nawet twój facet zacznie odkurzać).

4. Bądź blisko zwierząt!

Rozweselają, poprawiają nasze samopoczucie, relaksują, obniżają ciśnienie i co najważniejsze - są zawsze oddane. Zwierzęta, bo o nich mowa, mogą sprawić, że twój weekend nie skończy się tak szybko! Podczas weekendu znajdź chwilę dla swojego zwierzęcego przyjaciela. Pobawcie się ulubioną zabawką, nauczcie się nowych komend, albo po prostu poleżcie razem na kanapie. Twój pupil będzie ci wdzięczny, a ty poczujesz się lepiej!

Jeśli uwielbiasz spędzać czas ze swoim zwierzakiem, ale sen z powiek spędza ci sierść, którą twój pupil zostawia wszędzie, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Odkurzacz bezprzewodowy Athlet Zoo’o od marki Bosch posiada specjalne akcesoria (szczotkę ProAnimal z dodatkowym wałkiem), które doskonale poradzą sobie z sierścią. Bez żadnych ograniczeń spędzaj czas ze swoim małym przyjacielem, wszystkim innym zajmie się Bosch!

5. Wyrwij się z domu

Często weekend ucieka nam przez palce, bo co tydzień robimy to samo. Co za tym idzie, odczuwamy monotonię i znudzenie. Jak to zmienić? Postaraj się celebrować swój weekend i planuj go tak, by zawsze robić coś innego, angażującego i ciekawego. Wyjedź za miasto, idź do parku, zwiedzaj nowe miejsca, poznawaj zwyczaje, kulturę i ludzi - ogólnie poszerzaj horyzonty. Będziesz nie tylko wypoczęta, ale i poczujesz, że się rozwijasz.

Materiał powstał przy współpracy z marką Bosch