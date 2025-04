Jak się okazuje, 40% kobiet w Polsce zmaga się z brakiem środków finansowych, 35% nie ma wiary we własne pomysły, a 27% boi się podjąć ryzyko w rozwijaniu własnego biznesu. Odpowiedzią na bariery, z jakimi borykają się kobiety, jest kampania stand4her. Cel jest wyjątkowy. Marka chce każdego roku zmieniać na lepsze życie aż 100 milionów kobiet na całym świecie.

Te wyniki badań dają do myślenia!

Stand4her to odpowiedź na nowe badania, przeprowadzone na zlecenie AVON przy udziale Oxford Economics, w którym wzięło udział 15 000 kobiet powyżej 18 roku życia z 15 krajów, m.in. z Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Afryki Południowej. Wyniki dają do myślenia.

54% Polek twierdzi, że głównym powodem, dla którego cieszą się z posiadania pracy, jest niezależność finansowa, a dla 44% możliwość zarabiania pieniędzy jest bardzo ważnym aspektem.

77% kobiet deklaruje, że podjęcie pracy zwiększyło ich pewność siebie, a 74% matek wprost przyznaje, że aktywność zawodowa pomogła im w byciu lepszym wzorem dla swoich dzieci1.

Wnioski? Kobiety chcą być silne. Chcą się rozwijać, pracować, realizować i odnosić sukcesy. AVON doskonale rozumie te potrzeby i dlatego pomaga im sięgać po więcej, rozwijać siebie, swoją karierę, zachęca do wyrażania siebie i dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Jak? Już od 130 lat marka jest #PoStronieKobiet i wspiera je, dając możliwość pracy na własnych warunkach.Prawie 350 tysięcy Polek zarabia i rozwija się zawodowo jako Ambasadorki Piękna AVON. W tym roku firma przestała nazywać je Konsultantkami, by podkreślić, że są kimś więcej niż tylko sprzedawcą kosmetyków. To ekspertki beauty, którzy mają wyjątkowe relacje z klientami. Kobiety, które współpracują z marką, otrzymują zysk z każdego sprzedanego produktu! To oznacza, że kupując swoje ulubione kosmetyki AVON wspierasz kobiety. Część zysku trafia właśnie do Ambasadorek Piękna, które w ten sposób zarabiają na utrzymanie rodziny, czy na spełnianie marzeń! Brzmi imponująco, prawda?

60% kobiet uważa, że musi spełniać określone standardy piękna. W AVON nic nie musisz i wszystko możesz. Marka zachęca do wyrażania siebie! Nie narzuca Ci stylu, nie mówi co powinnaś, a czego nie. Każda z nas jest inna, ale wszystkie jesteśmy piękne. Make up pomaga obalać stereotypy, budować pewność siebie, ukrywać niedoskonałości, podkreślać piękno i wyrażać swoją osobowość. Istnieje milion powodów do noszenia makijażu. Wszystkie są ważne! Dlatego AVON oferuje wysokiej jakości kosmetyki w świetnych cenach, którymi możesz podkreślić swoją urodę, kiedy chcesz i w taki sposób, jaki lubisz. Pamiętaj, że najpiękniejsza jesteś wtedy, gdy jesteś po prostu sobą.

AVON Kontra Rak Piersi oraz AVON Kontra Przemoc

Znasz te akcje? Na pewno! AVON porusza bardzo ważne problemy. Edukuje, wspiera i realnie działa. Od 2008 r. AVON dofinansował w Polsce prawie 40 tysięcy badań USG piersi, a od 8 lat wspiera finansowo Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". AVON troszczy się o kobiety i chce, by każda z nas czuła się silna, niezależna oraz bezpieczna!

Dołącz do globalnej kampanii stand4Her i pokaż, że jesteś #PoStronieKobiet!

Jak to zrobić? Dodaj selfie i oznacz @avon_polska. Pamiętaj o hasztagach: #stand4her i #postroniekobiet! Pokażmy, że razem możemy więcej!

1. Dane z raportu przeprowadzanego w 2018 roku między 28.09 a 24.10 na zlecenie AVON Cosmetics przy udziale Oxford Economics, w którym wzięło udział 15 000 kobiet powyżej 18 roku życia z 15 krajów (m.in. z Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Afryki Południowej).

Materiał powstał we współpracy z marką AVON