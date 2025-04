Ogłaszamy, że Ambasadorka Miesiąca Września została wybrana

Laureatką została kandydatka nr 3 czyli Agassa!

Ambasadorka Miesiąca otrzyma torbę podróżną firmowaną przez markę Bella oraz zestaw produktów dystrybuowanych przez firmę Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. Ambasadorka Miesiąca przedstawiana będzie na łamach serwisu www.intymnie.polki.pl oraz w kolejnym wydaniu jednego z czasopism kobiecych wydawnictwa Edipresse.

Spośród 5 Ambasadorek Miesiąca Jury wybierze Ambasadorkę Marki Bella.

1. Kandydatka nr 1 - wee

Z natury jestem...sobą, a to znaczy kobietą: zmienną jak pogoda, silną i kruchą zarazem, nieprzewidywalną, uczącą się każdego dnia nowych rzeczy...

Lubię siebie, bo...daje mi to poczucie komfortu psychicznego. Jeżeli sama nie będę mogla o sobie powiedzieć, że "lubie siebie", to nikt inny też tego nie uczyni.

Bella jest ze mną...dokładnie 5 dni w miesiącu. Jest lepsza od mężczyzny, dlatego, że na niej zawsze mogę polegać Bella znaczy piękna i taka czuje się dzięki niej, przez te 5 dni.

2. Kandydatka nr 2 - Jula2001

Z natury jestem wulkanem energii.

Lubię siebie, bo jestem niezależną, skupioną na sukcesie młodą kobietą.

Bella jest ze mną, bo obracam się wśród najlepszych!

3. Kandydatka nr 3 - Agassa

"Z natury jestem...osobą otwartą ,szczerą i ciekawą otaczającego świata."

"Lubię siebie, bo...mam wielu znajomych, dzięki którym wspaniale spędzam czas i czerpie z życia pełnymi garściami".

"Bella jest ze mną...zawsze, bo jest moją najlepszą przyjaciółką, której zawdzięczam wiele. Jest po prostu niezawodna!

