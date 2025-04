Dokładnie 20 lat Sephora zawitała do Polski. Perfumeria na przestrzeni ostatnich dwóch dekad całkowicie zmieniła podejście Polek do makijażu i pielęgnacji, dając możliwość testowania, eksperymentowania i odkrywania nowości ze świata urody. Dla milionów kobiet stała się ulubionym miejscem, w którym mogą kupić oryginalne produkty kilkuset światowych marek. Dziś Sephora Polska to aż 93 stacjonarne sklepy oraz perfumeria on-line, która wystartowała w 2014 roku i od tej pory codziennie przyciąga tysiące beauty-mianiaczek.

Dwie dekady piękna

Aby wspólnie świętować 20. urodziny piękna Sephora Polska zaprasza wszystkich swoich klientów na wyjątkowe przyjęcie urodzinowe, które potrwa aż 20 dni! Czego możemy się spodziewać? Z pewnością wielu niesamowitych, urodzinowych niespodzianek! Jakich? Przekonajcie się same!

Piękna współpraca: Sephora x Olka Osadzińska

Wraz ze startem urodzinowej oferty - 4 czerwca - we wszystkich perfumeriach Sephora i na sephora.pl pojawi się niezwykła kolekcja urodzinowych gadżetów stworzona we współpracy z wyjątkową artystką, jedną z najlepszych polskich ilustratorek - Olką Osadzińską.

Projekt ilustracji na obchody 20-lecia marki Sephora traktuję w dużej mierze jako zwieńczenie swojego własnego portfolio (…) Jest to dla mnie przyjemność i zaszczyt, zwłaszcza, że jako nastolatka, a potem studentka, której nie było jeszcze stać na skompletowanie kosmetyczki ze swoich wymarzonych produktów, spędzałam sporo czasu eksperymentując z nimi w salonach Sephora. Zobaczyć swoje nazwisko w połączeniu z marką, której jestem wielką fanką, było wspaniałym momentem - zapewnia Olka Osadzińska.

Jubileuszową kolekcję tworzą 4 elementy, które stanowią must-have każdej, współczesnej Polki:

• Eleganckie etui na okulary z chusteczką

• Power bank o mocy 2500 mAh

• Zaskakująca wnętrzem parasolka

• Płócienna, pojemna torba

Chciałam by ilustracje odzwierciedlały radość z jaką kobiety (i mężczyźni!) mogą podchodzić do swojego wyglądu i wizerunku. Makijaż i kosmetyki są zabawą kolorem, sztuką, ale też pozwalają nam się zmieniać (…) Kompozycje poszczególnych ilustracji mają zachęcać do zabawy, zmiany i nie traktowania rzeczy zbyt poważnie - dodaje artystka.

Kolekcja dostępna jest w bardzo atrakcyjnej cenie przy spełnieniu warunków zakupu, dlatego każda z nas może ją mieć!

Sephora Wonderland w warszawskiej Arkadii

Kolejne niespodzianki czekają na beauty-maniaczki już od 5 do 8 czerwca w warszawskiej Arkadii. To Sephora Wonderland, czyli niezwykły świat zabawy, eksperymentowania i odkrywania, stworzony przy współpracy z markami partnerskimi.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia wszyscy odwiedzający Arkadię mogą poczuć i doświadczyć ducha marki Sephora. W specjalnie zaprojektowanych, unikalnych strefach wykreowanych przez perfumerię Sephora i jej partnerów: Dior, Estee Lauder, Clinique, Lancome, Paco Rabanne, Hugo Boss, Kat von D, Fenty Beauty, NARS, Benefit, Anastasia Beverly Hills, Smashbox, Fresh oraz Dr. Jart+ nie zabraknie atrakcji.

Przez pełne 4 dni wydarzenia na klientów czekają bezpłatne, grupowe warsztaty makijażowe z blogerami i uznanymi makijażystami. Wśród nich znajdą się m.in. ulubiona vlogerka makijażowa Polek - Maxineczka, a także Klaudia Owczarek, TwigMakeUp, Patrycja Dobrzeniecka i Sebastian Gradzik oraz wiele rozpoznawalnych make-up artists partnerskich marek.

Dodatkowo, dla uczestników Sephora przygotowała specjalną zabawę w formie Mapy Odkrywcy Wonderland. Odwiedzając wszystkie stacje można zdobyć niepowtarzalne, kosmetyczne upominki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak aby wziąć udział w warsztatach należy zapisać się na nie pod numerem infolinii Sephora: 801 801 400.

Happy Birthday Box by Sephora

W urodzinowej ofercie Sephora klienci znajdą również unikalny Happy Birthday Box, czyli pudełko pełne kosmetycznych niespodzianek w dwóch wersjach - Black lub Red.

W każdym z zestawów Happy Birthday Box fani piękna znajdą 2 pełnowartościowe produkty do makijażu Sephora Collection oraz kilkanaście luksusowych miniatur zapachów, produktów do pielęgnacji oraz makijażu kultowych marek, m.in. Anastasia Beverly Hills, Becca, Fresh i Origins.

Limitowane zestawy kupicie już od 4 czerwca we wszystkich perfumeriach Sephora oraz w perfumerii on-line w cenie 159 zł.

Urodzinowy makijaż Sephora Beauty Hub

Kolejna niespodzianka to coś, na co z pewnością czeka wiele z was (i my również!). Każda fanka piękna będzie mogła wypróbować na sobie 1 z 3 urodzinowych looków makijażowych, które makijażyści Sephora wykreowali specjalnie z myślą o 20. urodzinach marki w Polsce.

Ultrakobiecy Nude is Chic, zmysłowy Paryski Look, a może seksowny Party Look? Odwiedź Sephora Beauty Hub i zdecyduj, który z nich wybierzesz na urodzinowe przyjęcie Sephora!

Urodzinowe promocje Sephora

I na koniec - absolutny hit! Sephora przygotowała specjalną ofertę rabatową: aż do -30% na wybrane bestsellery! Już od 4 czerwca klienci odwiedzający perfumerie znajdą w nich topowe produkty w ofercie urodzinowej. Takiej okazji po prostu nie możesz przegapić!

Jesteś ciekawa, co jeszcze ma dla ciebie twoja ulubiona perfumeria?

Śledź hashtagi #SephoraWonderland #Sephora20Lat #20LatSephora i wypatruj kolejnych niespodzianek!

