Elektroniczne zwolnienia lekarskie mają zastąpić dotychczasowe, papierowe. ZUS zapowiada, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, ale nie oznacza to, że już wtedy zwolnienia papierowe całkiem znikną.

Kiedy zostaną wprowadzone e-zwolnienia lekarskie?

ZUS daje firmom dwa lata na przystosowanie sprzętów do możliwości zarządzania e-zwolnieniami. Dokładnie tyle, czyli dwa lata ma trwać okres przejściowy. Jeżeli firmy wdrożą u siebie nowe rozwiązanie wcześniej, wcześniej będą korzystać z e-zwolnień. Ostatecznie jednak zwolnienia papierowe znikną 1 stycznia 2018 roku.

Jak będzie wyglądało wystawianie elektronicznych zwolnień chorobowych?

Nowe rozwiązanie będzie polegało na tym, że lekarz nie będzie wypisywał odręcznie L4, ale zrobi to w programie na komputerze. Dzięki temu do takiego zwolnienia będzie miał dostęp zarówno ZUS, jak i pracodawca danego chorego.

W jaki sposób firmy mają mieć dostęp do e-zwolnień?

Każdy przedsiębiorca (z wyjątkiem tych najmniejszych, którzy zatrudniają do 5 pracowników) zobowiązany jest do założenia profilu płatnika składek w systemie ZUS-u. Ma na to czas do końca tego roku. Założenie konta w tym systemie jest całkowicie bezpłatne.

Jeżeli pracodawca nie będzie miał jeszcze profilu w systemie teleinformatycznym ZUS-u w 2016 roku, wówczas lekarz wystawi takiemu pracownikowi zwolnienie nadal w formie papierowej.

Skutki wprowadzenia nowego rozwiązania w ZUS-ie

Zwolnienia widniejące w systemie będą łatwo dostępne i jawne. Dzięki temu ZUS chce wyeliminować problem tzw. lewych zwolnień. Zarówno pracodawca, jak i ubezpieczyciel będą mogli kontrolować sytuację danego pracownika (ubezpieczonego).

Z drugiej strony pracownik nie będzie już miał obowiązku przynosić pracodawcy L4 po przebytej chorobie w ciągu pierwszych 7 dni od powrotu do pracy. Zwolnienie dostarczy za niego lekarz, wypisując je w systemie.

