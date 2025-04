Kiedy jest Dzień Kobiet?

Dzień Kobiet to święto międzynarodowe obchodzone corocznie 8 marca. To wtedy panowie wręczają paniom upominki i życzą wszystkiego, co najlepsze. Najpowszechniejszym prezentem są oczywiście kwiaty i czekoladki, za pomocą których można okazać szacunek i wdzięczność swoim matkom, żonom, córkom, babciom czy koleżankom z pracy.

Data i historia Dnia Kobiet

To wyjątkowe święto celebrowane w marcu ma bardzo długą tradycję i niezwykle interesującą historię. Co najważniejsze, data, w której obchodzimy święto, nie jest przypadkowa. Cofnijmy się zatem do jego początków...

Starożytne Matronalia

W starożytnym Rzymie w pierwszym tygodniu marca obchodzono Matronalia, aby uczcić początek roku. Święto związane było z macierzyństwem i płodnością. Podczas celebracji Matronaliów zamężne kobiety udawały się do gaju położonego przy świątyni Junony na Eskwilinie, gdzie składały w ofierze kwiaty i modliły się o dobre pożycie małżeńskie. Tego dnia częstowały swoich niewolników potrawami przyrządzonymi specjalnie dla nich. W Matronalia małżonkowie obdarowywali swoje żony upominkami.

8 marca 1908 rok

8 marca 1908 roku w Nowym Jorku 15 000 pracownic zakładów odzieżowych postanowiło położyć kres niesprawiedliwości. Zbuntowały się przeciwko nieludzkiemu traktowaniu i katorżniczym warunkom pracy. Kobiety wykorzystywane przez swego pracodawcę harowały za marne pieniądze prawie 24 godziny na dobę dzień za dniem. Rozgoryczone i sponiewierane postanowiły zmienić swoją sytuację. 8 marca wyszły na ulicę, domagając się przyznania płci żeńskiej praw politycznych i ekonomicznych. Bezwzględny właściciel fabryki w obawie przed wybuchem skandalu zamknął w niej swe pracownice. Wybuchł pożar. Życie straciło 129 kobiet.

28 lutego 1909

To właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych odbyły się pierwsze obchody Dnia Kobiet upamiętniające śmierć ofiar odważnej demonstracji z 1908 roku. Uczestnicy celebracji pragnęli oddać hołd kobietom, które w obronie własnej godności straciły życie w dramatycznych okolicznościach. W 1910 w Kopenhadze Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła Dzień Kobiet świętem obchodzonym na całym świecie.

Dzień Kobiet w okresie PRL-u

Święto cieszyło się dużą popularnością w czasie PRL-u. Zdaniem niektórych dzień ten istniał po to, aby obywatele pamiętali o "przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich idei pokoju i socjalizmu". W zakładach pracy i szkołach obchodzenie święta było obowiązkiem. Panie otrzymywały przede wszystkim kwiaty, początkowo goździki, później tulipany. Dostawały również rajstopy, ręczniki, kawę czy mydło. Publikowano portrety kobiet specjalizujące się w różnych dziedzinach, by podkreślić doniosłą rolę, jaką odgrywają w społeczeństwie. Święto celebrowane było tak, jak gdyby zapomniano o tym, co tak naprawdę upamiętnia. Z tego też powodu niektórzy podchodzą do niego z niechęcią.

Święto pań współcześnie

Sposoby świętowania Dnia Kobiet nieco się różnią w zależności od kraju. We Włoszech kobiety otrzymują gałązki akacji srebrzystej, w Portugalii i Rumunii grupy pań wybierają się na przyjęcia organizowane wyłącznie dla płci żeńskiej. W krajach muzułmańskich Dzień Kobiet wywołuje kontrowersje i opór władz. Dla złożenia hołdu odważnym sufrażystkom i uświadomienia społeczeństwu pełnej równości kobiet i mężczyzn feministki organizują demonstracje pod nazwą manifa. W Polsce za sprawą mylnego pojmowania idei tego święta w PRL-u niektórzy nie celebrują Dnia Kobiet. Pamiętajmy jednak, co faktycznie upamiętnia. Przyjmowanie życzeń i drobnych upominków powinno być propagowane, bowiem świętowanie Dnia Kobiet stanowi nie tylko dowód znajomości historii, lecz także wyraz solidaryzowania się z kobietami, które w dalszym ciągu walczą o swoje prawa.

