1 kwietnia zgodnie z zapowiedziami wystartował flagowy rządowy program wsparcia finansowego dla polskich rodzin w postaci comiesięcznych wypłat w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Teraz urzędy czekają na napływ wniosków, na podstawie których będą wypłacać świadczenia. Kiedy możemy się spodziewać pierwszych wypłat?

Kiedy będą wypłaty 500+?

Podstawową zasadą programu jest to, że wypłaty świadczeń nie będą następowały automatycznie, a jedynie po otrzymaniu przez odpowiedni urząd wniosku. To oznacza, że np. jeśli rodzina ma dwoje dzieci i na drugie dziecko należy jej się owe 500 zł, ale nie złoży wniosku w tej sprawie, nie otrzyma pieniędzy.

Urzędy zdają sobie jednak sprawę, że zwłaszcza w kwietniu napływ wniosków może być ogromny, co nieco opóźni prace i spowoduje, że na wypłaty pierwszych kwot trzeba będzie poczekać do maja. Prawdopodobnie w maju wszyscy ci, którzy zdążą z wysłaniem wniosku jeszcze w kwietniu, otrzymają świadczenia.

Czy trzeba się spieszyć ze zgłoszeniem wniosku?

Jeżeli zamierzamy złożyć wniosek o 500 zł na dziecko osobiście i nie chcemy stać w długich kolejkach, możemy zaczekać. Na staranie się o świadczenie mamy aż 3 miesiące, czyli do końca czerwca 2016. Niezależnie jednak od tego, czy złożymy wniosek w kwietniu, czy w czerwcu, otrzymamy wyrównanie za okres od 1 kwietnia, jeśli oczywiście urząd uzna, że 500 zł się nam należy.

Urzędy wręcz zachęcają obywateli, by nie składali wniosków wszyscy naraz już z początkiem kwietnia, ale nieco później, jeśli ich sytuacja materialna pozwala im na poczekanie na wypłatę świadczenia np. do lipca. Wówczas po prostu zamiast np. 1000 zł za kwiecień i maj, dostaną 2000 zł (za okres od kwietnia do lipca). Kolejne wypłaty mają być już wypłacane regularnie co miesiąc na wskazany rachunek bankowy bądź na wskazany adres.

Czy wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie?

Nie ma takiej konieczności. Można oczywiście zanieść wniosek osobiście do urzędu, ale można także wysłać go pocztą lub drogą elektroniczną, np. przez Portal Usług Elektronicznych ZUS, ePUAP lub bankowość elektroniczną.

