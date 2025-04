Wielu pracowników domaga się od swoich pracodawców karnetów do klubów fitness. Są one już niemal normą w wielu firmach. Ale czy faktycznie Polacy regularnie z nich korzystają? A jak jest u ciebie?

Czy masz lub miałaś przez jakiś czas karnet na siłownię i systematycznie ją odwiedzałaś? Jeśli tak, jesteś w niewielkim odsetku wszystkich pracujących Polaków. Jaka jest prawda? Karty owszem, posiadamy, ale na zajęcia fitness, jeśli w ogóle, uczęszczamy rzadko.

Po co ci karnet na fitness z pracy?

Choć pracownicy w większości przyznają, że dbałość o kondycję, wygląd fizyczny i ogólną sprawność są dla nich niezwykle ważne, wydaje się, że to jedynie teoria. Okazuje się, że zaledwie 6 proc. Polaków uprawia sport regularnie, a tylko 2-4 proc. odwiedza kluby sportowe, siłownie lub uczestniczy w zajęciach fitness.

Wśród pracowników otrzymujących w pracy karnety, prawdopodobnie jedynie od kilku do kilkunastu procent faktycznie znajduje dość czasu i energii, by regularnie z nich korzystać. Pracodawcy jednak, by wyjść na przeciw oczekiwaniom pracowników, od lat oferują darmowe lub bardzo tanie karnety na siłownię, basen czy fitness. Natomiast wobec powyższych danych wydaje się, że jest to po prostu zbędny wydatek.

Dlaczego aktywność fizyczna jest tak ważna zwłaszcza dla osób wykonujących pracę siedzącą?

Bardzo poważnym problemem osób pracujących w biurach jest chociażby otyłość. Siedzenie praktycznie nie pochłania energii, a więc w tym czasie przemiana materii zostaje spowolniona, a tkanka tłuszczowa wypiera tkankę mięśniową. Wolniejsze staje się także krążenie krwi, przez co osoby wykonujące pracę umysłową są dwa razy bardziej narażone na ryzyko choroby serca i układu krążenia niż pracownicy fizyczni. Poza tym podczas długotrwałego siedzenia spada poziom dobrego cholesterolu i zwiększa się ryzyko cukrzycy.

Pracownik, który przez wiele godzin przebywa w jednej pozycji, w szczególny sposób obciąża swój kręgosłup. Narażone na uszkodzenia są także mięśnie karku. Obciążenie mięśni tułowia i kręgosłupa w dłuższej perspektywie może doprowadzić do skrzywienia kręgosłupa (lub do pogłębienia istniejących krzywizn). Praca siedząca może także skutkować krótkotrwałymi dolegliwościami – np. mrowieniem i drętwieniem.

Może zatem nadszedł czas, by odnaleźć swój karnet na fitness i zacząć korzystać z jego dobrodziejstw? Sprawny i zdrowy pracownik na pewno będzie bardziej efektywnym pracownikiem!

