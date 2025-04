Jest jeden bardzo prosty sposób, dzięki któremu twoje rachunki za prąd diametralnie i błyskawicznie się obniżą. Co musisz zrobić? Wymień żarówki! Na rynku obecnie jest wiele rodzajów żarówek i nie wszystkie jednakowo nadają się do różnych pomieszczeń. Warto wiedzieć, które z nich wkręcać np. w łazience, a które w salonie.

Ale jak rozpoznać, które żarówki są najbardziej oszczędne i pasujące do danego typu pomieszczeń? Oczywiście należy w tym celu umieć odczytywać symbole, które znajdują się na ich opakowaniach. Podpowiadamy, co oznaczają!

Jakie żarówki są najbardziej oszczędne?

Nie ma jednej uniwersalnej żarówki, która tak samo efektywnie i tanio będzie wykorzystana np. w sypialni, kuchni i toalecie. Są to miejsca, w których przebywamy bardzo różną ilość czasu, w których potrzebujemy też zupełnie innego natężenia światła i do których chodzimy w ciągu dnia różną liczbę razy.

Prawidłowe odczytanie symboli na żarówce pozwoli na umieszczenie tej właściwej w każdym pomieszczeniu w mieszkaniu. A takie przemyślane ich zainstalowanie przełoży się z kolei na niższe rachunki za prąd. Proste?

Oto niezbędne informacje na żarówkach:

Waty (W) czy lumeny (lm)?

Liczba watów informuje o mocy, jakiej potrzebuje żarówka do produkcji światła, a lumen określa jak wiele światła daje dana żarówka. Im wyższa jest wartość w lumenach, tym silniejszy jest strumień świetlny. Różne typy żarówek wymagają różnej mocy w watach do produkcji tej samej ilości światła.

Ile będzie świecić?

Do miejsc, w których spędzamy dużo czasu warto wybrać najbardziej wydajną żarówkę, by zmniejszyć zużycie energii i konieczność szybkiej wymiany. Przybliżona żywotność każdej z żarówek jest na opakowaniach określona w godzinach. Po upływie wskazanej liczby godzin wartość strumienia świetlnego LED-ów obniża się do 70% wartości nominalnej.

Włącz i wyłącz

Na opakowaniach żarówek znajdziemy także informację o tym ile razy możemy włączać i wyłączać lampę. Świetlówki kompaktowe pozwalają na mniejszą liczbę takich cykli, dlatego nie powinny być instalowane w miejscach, gdzie 3 i więcej razy dziennie włączamy i wyłączamy światło, jak np. w łazience.

Przyciemnianie światła, oświetlenie punktowe

Z lektury symboli dowiemy się także, czy żarówka może być użyta do ściemniaczy światła czy też np. oświetlenia punktowego. Jest to o tyle istotne, że obydwa rozwiązania przynoszą oszczędności. Systemy ściemniania pozwalają na obniżanie poboru mocy, a światło punktowe jest skuteczniejsze i bardziej ekonomiczne niż główne oświetlenie, zwykle o dużej mocy.

Inne wskazówki ułatwiające oszczędzanie:

Światło żarówki vs. światło słoneczne

Różnice tę na opakowaniach określa wskaźnik oddawania barw Ra, który wynosi od 0 do 100. Poszukując oświetlenia najbardziej zbliżonego do realnego wybierajmy żarówki z Ra najbliższym 100 – to najwyższy stopień, oznacza idealne oddawanie barw.

Inne światło do pracy, inne dla relaksu

Właściwe oświetlenie miejsca, w którym spędzamy dużo czasu lub pracujemy to podstawa naszego komfortu i zdrowia. Dlatego przed zakupem żarówki należy zwrócić uwagę na barwę światła, która na opakowaniu jest określana w stopniach Kelvina. Im niższa wartość (2000 – 3000K) tym cieplejsze światło, które sprzyja odpoczynkowi i jest przeznaczone do wnętrz mieszkalnych. W miejscu pracy najlepsze jest zimne światło, które pomaga w koncentracji (4800-6200K).

Światło do domu czy na taras?

Aby dobrać żarówki np. na taras, warto zwrócić uwagę czy na piktogramie na opakowaniu widnieje strzałka, która oznacza przeznaczenie zewnętrzne. W tym przypadku lektura symboli daje nam pewność, że żarówka wybrana do użytku zewnętrznego wytrzyma w niskich temperaturach.

Produkt przyjazny dla środowiska

Do produkcji LED-ów nie używa się rtęci i innych metali szkodliwych dla środowiska naturalnego. Rtęć występuje natomiast w świetlówkach.

Inne wskazówki ułatwiające oszczędzanie:

