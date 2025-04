1. Zanim wybierzesz się do sklepu sprawdź, jakich produktów ci brakuje i zrób listę. Nie będziesz wydawać pieniędzy na produkty, które w danej chwili nie są ci potrzebne.

2. Sprawdzaj na opakowaniu datę przydatności do spożycia. Gdy kupisz z produkt, który wkrótce przestanie być świeży istnieje spore prawdopodobieństwo, że nie zdążyć go zużyć.

3. Nie rób nadmiernych zapasów żywności, które mogą się popsuć.

4. Czerstwe pieczywo zetrzyj na tarce i wykorzystaj do zagęszczania sosów.

5. Żółty ser nie będzie pleśniał, gdy owiniesz go w ściereczkę nasączoną alkoholem (najlepiej czystą wódki dopiero umieścisz w plastikowej torebce.

6. Napoczęty jogurt oraz mleko nie popsują się tak szybko, jeśli dodasz do nich szczyptę soli.

7. Zamrażaj resztki różnych produktów i potraw. Zużyjesz je w miarę potrzeby.

8. Wyschnięte rodzynki, figi, śliwki i inne suszone owoce zalej wrzątkiem – po kilku minutach zmiękną i będziesz mogła je wykorzystać.

9. Nie wyrzucaj poczerniałych bananów. Są bardzo smaczne. Jeśli do jedzenia zniechęca cię ich wygląd możesz je usmażyć i podać na ciepło lub zmiksować i użyć do koktajlu.

10. Pojemniki z zamrożoną żywnością opatruj datą, by nie przeoczyć ich przydatności do spożycia.

11. Stare ziemniaki będą smaczniejsze, gdy do gotowania dodasz szczyptę cukru.

12. Dziel się żywnością. Jeśli masz za dużo zupy czy ciasta – nie krępuj się zaoferować je sąsiadce lub koleżance z pracy.

13. Zamrażaj pieczywo. Gdy je odmrozisz będzie miękkie i pachnące.

14. Nie wyrzucaj chleba i bułek, które obeschły i straciły świeżość – możesz wykorzystać je do zrobienia smacznych grzanek. Kromki namocz lekko w mleku i podsmaż na złoty kolor na oleju.

15. Chleb dłużej zachowa świeżość, gdy do pojemnika, w którym go przechowujesz włożysz jabłko.

