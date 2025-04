Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest jedną z poważniejszych w życiu, skutkującą nierzadko zobowiązaniem na wiele lat. Jednak dla wielu osób jest to jedyny sposób na posiadanie własnego M. Co zatem zrobić, gdy zdecydujemy się na kredyt, ale... bank nie chce nam go udzielić, bo uważa, że możemy mieć trudności z jego spłatą?

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi kredytobiorcy instytucja poręczenia. Co to jest poręczenie, na czym polega i jakie są skutki poręczenia kredytu? Podpowiadamy!

Co to jest poręczenie kredytu?

Poręczenie to jedno z możliwych zabezpieczeń spłaty kredytu. Najczęściej bank prosi kredytobiorcę o przedstawienie jednego lub kilku poręczycieli (zamiast zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia lub hipoteki), kiedy historia kredytowa danej osoby jest negatywna lub jest to pierwsza pożyczka – wtedy bowiem nie posiada ona żadnej historii kredytowej w BIK.

Z prawnego punktu widzenia, poręczenie jest ważne, dopóki główny dług nie zostanie spłacony. Jeśli natomiast poręczyciel spłaci w banku zobowiązania kredytobiorcy, sam może żądać od niego spłaty narosłego długu – staje się jego wierzycielem.

Jakie są skutki poręczenia kredytu?

Z perspektywy poręczyciela, należy spojrzeć na kredyt niemal jak na własny, bowiem wpływa on na naszą historię kredytową. Decydując się na bycie żyrantem, stajemy się współodpowiedzialni za spłatę kredytu. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca zaciągniętego kredytu, bank może zwrócić się z żądaniem spłaty kredytu do poręczyciela, co oznacza, że poręczyciel staje się dłużnikiem i musi spłacać dług. Najczęściej zatem decyzja o żyrowaniu kredytu zależy przede wszystkim od relacji pomiędzy dwiema osobami.

Poręczanie kredytów nawet najbliższym osobom może jednak łatwo wpędzić w kłopoty poręczyciela. Może się okazać, że będziemy musieli sami spłacać kredyt za kredytobiorcę, a np. w danym momencie nie będziemy dysponowali wystarczającymi środkami finansowymi.

Jak można zabezpieczyć poręczyciela?

Najlepiej jest stale i na bieżąco monitorować samemu kredyt, który poręczyliśmy. Poza tym warto postarać się o to, by żyrantów było więcej, a nie my sami. Wówczas ciężar spłaty kredytu w razie konieczności spadnie na wszystkich żyrantów i będzie mniej uciążliwy, niż gdyby żyrantem była jedna osoba.

Możemy również wynegocjować z bankiem, jaką kwotę kredytu żyrujemy - nie jesteśmy zobowiązania poręczać całego kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie prywatna umowa z kredytobiorcą, w której ustalicie, że kredytobiorca daje tobie pod zastaw jakieś jego rzeczy.

