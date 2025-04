Myślisz o zakupie nowego mieszkania, ale nie masz pojęcia, na kredyt w jakiej wysokości możesz liczyć? Przedstawiamy czynniki, które mają znaczący wpływ na wysokość zdolności kredytowej. Mogą one diametralnie ją zmniejszyć lub podwyższyć. Zanim udasz się do banku, zastanów się sama, jak wysoki kredyt może być ci przyznany i czy możesz w jakiś sposób zmienić te czynniki tak, aby uzyskać z banku więcej pieniędzy na tę inwestycję.

Co wpływa na twoją zdolność kredytową?

Jest wiele czynników, które banki biorą pod uwagę przy obliczaniu twojej zdolności kredytowej. Należą do nich:

1. Wysokość zarobków

Pierwszą rzeczą, o jaką pracownik banku spyta cię podczas rozmowy na temat twojej zdolności kredytowej, jest to, ile zarabiasz. Nie musisz być ekonomistą, żeby wiedzieć, że im więcej zarabiasz, tym wyższy kredyt dostaniesz. Bank obliczy też, jaki jest stosunek między tym, ile zarabiasz a tym, ile miesięcznie wydajesz na życie.

Dobrze jest, jeżeli jesteś w stanie miesięcznie odkładać pewną sumę. Najlepiej, gdybyś odkładała na długo przed zaciągnięciem kredytu i miała jak najwyższy wkład własny. Obecnie nie jest już możliwe uzyskanie kredytu hipotecznego bez jakiegokolwiek wkładu własnego. Musisz mieć przynajmniej 5 proc. kwoty wartości nieruchomości, czyli jeżeli chcesz kupić na kredyt mieszkanie za 300 tysięcy zł, musisz odłożyć na ten cel 15 tysięcy zł.

2. Rodzaj zatrudnienia i staż pracy

Zadbaj o jak najlepszą formę zatrudnienia. Jeśli pracujesz na umowę zlecenie lub umowę o dzieło i uważasz, je w sumie to w niczym ci to nie przeszkadza, pomyśl, że takie umowy znacznie obniżą lub wręcz zlikwidują twoją zdolność do otrzymania kredytu. Jedną z najbardziej pożądanych przez banki formą zatrudnienia kredytobiorców jest umowa o pracę. Oczywiście nie wszystkie firmy chcą obecnie zatrudniać pracowników na te najkosztowniejsze umowy, ale jeżeli tylko masz taką możliwość, skorzystaj z niej, jeśli zamierzać starać się o kredyt.

Nie tylko to, gdzie i na jakich warunkach pracujesz, jest istotne dla banku, lecz także to, jaki masz staż pracy w danej firmie. Jeśli zaczęłaś pracę miesiąc temu i teraz planujesz wziąć kredyt na mieszkanie, raczej nie masz na co liczyć. Powinnaś pracować co najmniej pół roku, a najlepiej dłużej.

Zobacz też:

Czy Polacy boją się brać kredyty?

Zdobądź dofinansowanie do kredytu

To musisz wiedzieć o kredycie hipotecznym

3. Inne zaciągnięte zobowiązania

Nie jest tak, że możesz zaciągać wiele kredytów w różnych bankach i nikt się o tym nie dowie. Bank, zanim wyliczy twoją zdolność kredytową, dokładnie sprawdzi, czy i ile kredytów już masz, czy spłacasz w terminie, czy zalegasz z opłatami lub innymi zobowiązaniami. Jakie zobowiązania mogą obniżyć twoją zdolność kredytową?

kredyty

poręczenie/żyrowanie kredytów innych osób

alimenty

inne pożyczki

wysokość limitów na kartach kredytowych

4. Stan cywilny, dzieci

Stan cywilny ma duży wpływ na to, ile tak naprawdę zarabiasz w przeliczeniu na członka rodziny. Jeżeli jesteś singielką, zarabiasz na siebie i też tylko na siebie wydajesz. Jeżeli natomiast masz męża, ważne jest to, czy on też zarabia, ile zarabia i na jaką umowę jest zatrudniony. Może się okazać, że np. zarabiając mniej, ale będąc tylko z mężem, będziesz miała wyższą zdolność kredytową, niż w sytuacji, gdy zarabiacie nieco więcej, ale macie na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci.

5. Twoja historia kredytowa

Nawet jeżeli jeszcze nie myślisz o zaciąganiu kredytu hipotecznego, ale masz jakieś pożyczki, dbaj o systematyczność spłat. Zadbaj o swoją historię kredytową. Bank na pewno ją sprawdzi, zanim przyzna ci kredyt. Jeżeli nie wiesz, jak obecnie wygląda twoja historia kredytowa, sprawdź ją. Możesz zrobić to w bardzo prosty sposób w Biurze Informacji Kredytowej (lub na ich stronie internetowej, wystarczy tylko się zalogować).

Skorzystaj z kalkulatora internetowego

Lepiej dobrze się przygotuj do rozmowy z doradcą w sprawie kredytu hipotecznego. Możesz sama obliczyć przybliżoną zdolność kredytową za pomocą formularza kalkulatora zdolności kredytowej. W Internecie jest ich wiele. Możesz też sprawdzić, jaką zdolność przewidują dla ciebie różne banki. Nie będziesz musiała wtedy udawać się do każdego banku osobno, żeby wybrać najlepszą ofertę.

