Zdarzało ci się, że prezent, który dostałaś, nie przypadł ci do gustu? Zrobiłaś dobrą minę do złej gry, a potem przy pierwszej nadarzającej się okazji oddałaś go komuś innemu. Są lepsze rozwiązania. Niechciany prezent można czasem zwrócić do sklepu albo zamienić na inny, lepszy. Przeczytaj nasze porady, jak zwrócić nietrafiony prezent.

Jak zwrócić nietrafiony prezent kupiony w sklepie stacjonarnym?



Zgodnie z prawem sprzedawca ma obowiązek przyjąć rzecz, jeśli okaże się wadliwa. Nie musi tego robić tylko dlatego, że prezent okazał się nietrafiony. Jednak wiele sklepów dopuszcza taką możliwość. Dlatego zanim coś kupisz, zapytaj sprzedawcę, czy można daną rzecz zwrócić. Jeżeli tak, to jaki jest maksymalny termin na oddanie zakupu (zazwyczaj 5–10 dni, ale bywa, że nawet 90 dni). Pamiętaj, że możesz dokonać zwrotu tylko z dowodem zakupu (np. paragonem), a ponadto na towarze musi znajdować się metka. Jeśli sklep nie przewiduje zwrotów, warto upewnić się, czy możliwa będzie zamiana kupionego artykułu na inny (np. za dopłatą).

Jak zwrócić nietrafiony prezent kupiony przez Internet?



Gdy skorzystałaś ze sklepu internetowego, możesz zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni (bez uzasadnienia swojej decyzji). Termin liczy się od dnia zawarcia umowy na usługę lub dostarczenia ci zamówionego artykułu. Sprzedawca powinien powiadomić cię o tym prawie. Jeżeli tego nie zrobił, termin na zwrot kupionej rzeczy wydłuża się do 3 miesięcy. Rezygnując z zakupu, musisz złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie i przesłać mu je listem poleconym. Po wysłaniu oświadczenia masz 14 dni na odesłanie rzeczy (na swój koszt, chyba że produkt jest wadliwy i ty go reklamujesz).

Nie możesz zrezygnować z:

rzeczy kupionej na aukcji,

produktów, które szybko się psują,

płyt, kaset wideo i płyt DVD, gdy usunęłaś ich oryginalne opakowanie (chyba że wcześniej inaczej uzgodniłaś ze sprzedawcą).

Sprzedawca musi zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni od daty otrzymania twojego oświadczenia o rezygnacji.

Jak zwrócić nietrafiony prezent kupiony w sklepie wysyłkowym?



Jeśli kupiłaś rzecz w sklepie wysyłkowym, również przysługuje ci prawo zwrotu bez podania przyczyny. Termin na odesłanie rzeczy wynosi 10 dni (biegnie od dnia otrzymania przesyłki), ale może być wydłużony przez samego sprzedawcę. Odsyłany artykuł musi być oryginalnie zapakowany, a do przesyłki należy dołączyć kopię rachunku i dokument zwrotu, który znalazłaś w paczce.

Na podstawie artykułu Alicji Hass z magazynu Przyjaciółka