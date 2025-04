Skończył ci się urlop wychowawczy i pora wrócić do pracy, ale masz w domu maluszka i nie masz go z kim zostawić? Nie chcesz oddawać dziecka do żłobka, babcie mieszkają daleko, więc postanowiłaś znaleźć nianię. Na pewno masz wiele obaw i wątpliwości, jak wybrać tę najlepszą kandydatkę. Skorzystaj z naszych rad, a wybór będzie na pewno prostszy.

1. Wiek kandydatki

Jest to podstawowa sprawa, która pomoże odrzucić ci całe morze zbyt młodych lub dojrzałych kandydatek. Musisz się zastanowić, czego bardziej potrzebuje twoje dziecko - opiekuńczej babci czy energicznej cioci. Jeśli twój maluch jest bardzo ruchliwy, starsza osoba może sobie nie poradzić, z kolei jeśli jest niesforny, przy młodej dziewczynie może nie czuć respektu.

2. Wygląd

Wbrew poprawności politycznej, w myśl której nie powinniśmy oceniać po pozorach, radzimy, żebyś przyjrzała się uważnie wyglądowi kandydatki. Zwróć uwagę na takie rzeczy, jak:

• kolczyki w różnych nietypowych miejscach ciała

• bardzo długie paznokcie

• ponury, czarny strój z przerażającymi nadrukami

• bardzo mocny, wieczorowy makijaż

• brak uśmiechu

3. Zachowanie

Po krótkiej rozmowie z kandydatką nie poznasz dokładnie tego, jaka jest, ale możesz dostrzec pewne rzeczy, które uznasz za atuty lub za zagrożenia. Skup się na tym, czy kandydatka:

• nie ucieka wzrokiem, kiedy do ciebie mówi

• grzecznie odpowiada na zadawane pytania

• jest uprzejma, kulturalna

• wykazuje zniecierpliwienie lub znudzenie rozmową

• zwraca uwagę na twoje dziecko podczas rozmowy

• jest przyjazna, otwarcie mówi o sobie

4. Sposób mówienia

Twoje dziecko będzie spędzało z nianią co najmniej kilka godzin dziennie, dlatego ważne jest to, co i w jaki sposób będzie mu przekazywane. Dla prawidłowego rozwoju dziecka powinnaś uważać na kandydatki, które:

• mówią zbyt cicho, niewyraźnie

• mają poważne wady wymowy

• mają wulgarne lub ubogie słownictwo

• mówią zbyt szybko, nerwowo

5. Doświadczenie

Być może dziewczyna, z którą rozmawiasz, nie ma jeszcze doświadczenia, dopiero chce zacząć pracę jako opiekunka. W takiej sytuacji atutem byłoby młodsze rodzeństwo, którym być może miała okazję się opiekować. Jeśli jednak kandydatka ma już doświadczenie w pracy z dziećmi, sprawdź, jak długo pracowała z każdym z nich i zapytaj, jakie były powody zaprzestania współpracy. Jeśli kandydatka często zmieniała podopiecznych i mówi, że za każdym razem było to z winy pracodawców lub niegrzecznego dziecka, radzimy być ostrożną.

6. Referencje

W przypadku wielu zawodów referencje nie są czymś niezbędnym. Jednak w pracy jako niania odgrywają one ogromną rolę. Jeśli kandydatka ma za sobą opieką nad kilkorgiem dzieci poświadczoną pozytywnymi referencjami, są duże szanse, że sprawdzi się i u ciebie. Dodatkowo możesz sprawdzić wiarygodność przedstawianej opinii poprzez kontakt z mamami, które wystawiały te referencje.

7. Nastawienie na pieniądze

Musisz wyczuć, czy kandydatka nie jest osobą, która chce po prostu pilnie zarobić i nie ma dla niej znaczenia to, jaki zawód będzie wykonywać. Jeśli potencjalna niania twojego dziecka nie jest ciepła, opiekuńcza, radosna, tylko wyrachowana i żądna jak największych pieniędzy, są małe szanse, że zajmie się twoim maluszkiem w odpowiedni sposób.

8. Umiejętności

Im jest ich więcej, tym lepiej. Zapytaj zatem kandydatkę, czy przeszła jakieś kursy, szkolenia, czy zna języki obce. Cenną umiejętnością byłby też kurs pierwszej pomocy. Być może kandydatka gra na jakimś instrumencie albo ma inną ciekawą pasję, którą mogłaby przekazać twojemu dziecku.

9. Wykształcenie

Na pewno studia pedagogiczne byłyby idealne. Nie możesz jednak zamykać się na takie myślenie i od razu odrzucać wszelkie inne kandydatki. Często bardzo ważna jest po prostu osobowość, a jako niania pracują studentki wielu kierunków studiów.

10. Zaangażowanie

Musisz wiedzieć, czy potrzebujesz niani na pełny etat czy tylko na kilka godzin w tygodniu. Przy rozmowie zapytaj koniecznie o dyspozycyjność kandydatki. Jeśli potrzebujesz kogoś, kto zostawałby czasem z dzieckiem po godzinach lub wieczorem, lepiej uprzedź o tym od razu. Jeśli tego nie zrobisz, nie możesz mieć później pretensji, jeśli niania nie zechce zostać kolejnej dodatkowej godziny, ponieważ tobie nagle coś wyskoczyło.

