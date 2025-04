Z nowym rokiem chciałabyś w końcu zmienić coś w życiu, a zwłaszcza w finansach? Jeśli do tej pory trudno było ci zmusić się do oszczędzania, skorzystaj z naszych rad. Być może okażą się dla ciebie przełomowe!

Reklama

Jak zmotywować się do oszczędzania?

1. Ustal cel oszczędzania

Może to być cokolwiek, ale koniecznie coś, na czym ci faktycznie zależy. Nie zakładaj też od razu, że wybrany cel jest zbyt drogi i pewnie i tak nie uda ci się go osiągnąć. Jeśli nie zaczniesz na niego odkładać, tym bardziej nigdy nie będziesz go mieć.

2. Zacznij od małych kwot

Często jeśli decydujemy się na odkładanie, chcemy, żeby to było szybko widoczne na naszym koncie i najchętniej odkładałybyśmy pół pensji każdego miesiąca. Jeśli dotąd też miałaś takie podejście, koniecznie je zmień. W przeciwnym razie szybko zniechęcisz się do oszczędzania w ogóle, jeśli będzie to się miało wiązać z tak dużym wyrzeczeniem. Zacznij nawet od 5 proc. pensji miesięcznie. Zobaczysz, że niemal wcale tego nie odczujesz, a kwota na koncie będzie systematycznie wzrastać.

3. Wyrób sobie nawyk

Z oszczędzaniem może być jak ze wszystkim, jeśli przebolejesz kilka pierwszych miesięcy, później odkładanie stanie się już dla ciebie czymś naturalnym, wejdzie ci to po prostu w nawyk. Warto zatem pilnować się na początku. A jeśli byłby to dla ciebie zbyt duży wysiłek, ustaw po prostu stałe zlecenie na konto oszczędnościowe. Wówczas nie będziesz miała wymówki, żeby przestać oszczędzać.

4. Notuj wydatki

Możesz zapisywać wszystko w notesie, możesz zbierać paragony. Jest też rzecz prostsza i wygodniejsza. Zainstaluj w telefonie aplikację, która pomoże ci utrzymać wydatki w ryzach. Obecnie takich aplikacji jest naprawdę mnóstwo, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

5. Licz na kontrolę znajomych

Wystarczy, że powiesz im o swoim postanowieniu, a możesz być pewna, że będą pilnować twoich postępów. Choćby po to, żeby wytknąć ci brak konsekwencji i słabą wolę. Dasz im tę satysfakcję?

Reklama

Sprawdź też inne rady dotyczące oszczędzania:

Prosty sposób na oszczędzanie6 zasad skutecznego oszczędzaniaJak nauczyć dziecko oszczędzania?