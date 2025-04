Rachunki za prąd zajmują w budżecie domowym znaczący, często z roku na rok większy wydatek. Z jednej strony wymieniamy żarówki na energooszczędne, a sprzęt AGD na ten o najwyższej klasie oszczędzania, a z drugiej kupujemy coraz więcej elektroniki, która pobiera sporo prądu. Co zrobić, aby w takiej sytuacji zmniejszyć rachunki za prąd?

Reklama

Bardzo dobrym sposobem na zmniejszenie rachunków za prąd jest zmiana sprzedawcy tej usługi. To naprawdę proste, szybkie i w ciągu roku przynosi spore oszczędności. Dziwi zatem fakt, że w Polsce wciąż niewielki odsetek ludzi decyduje się na zmianę sprzedawcy prądu. Podpowiadamy, jak to zrobić szybko, bezpiecznie i sprawnie. To tylko 5 prostych kroków!

Jak zmniejszyć rachunki za prąd?

Oto, co powinnaś zrobić:

Krok 1

Wybierz najlepszą ofertę. Najważniejsze, by decyzję podjąć świadomie i dokładnie przeanalizować dostępne opcje. Nie wiesz co wybrać? Skorzystaj z porównywarki cen przygotowanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Krok 2

Sprawdź firmę, z którą chcesz podpisać umowę. Zbadaj, czy posiada np. Certyfikat Sprzedawcy Energii przyznawany przez Towarzystwo Obrotu Energią.

Jak bezpiecznie zawierać umowy?

Krok 3

Zweryfikuj tożsamość pracownika, który kontaktuje się z Tobą w imieniu sprzedawcy. Możesz poprosić go o identyfikator oraz pełnomocnictwo do zawierania umów.

Krok 4

Dokładnie przeczytaj umowę, zwłaszcza to, co jest w niej zawarte drobnym druczkiem - nie podpisuj takiej, której zapisy budzą wątpliwości lub są niezrozumiałe. Sprawdź:

czy ceny są stałe przez cały okres trwania umowy,

przez cały okres trwania umowy, czy w widocznym miejscu są czytelne dane firmy – sprzedawcy energii,

– sprzedawcy energii, jakie są opcje płatności ,

, jaki jest okres trwania umowy,

umowy, jakie są warunki jej wypowiedzenia ,

, czy umowa przedłużana jest automatycznie.

Jeśli nie ma tego w umowie, zapytaj sprzedawcę o wysokość opłat stałych (opłaty abonamentowej czy handlowej) oraz dodatkowe opłaty i inne płatne usługi, które mogą wpłynąć na wysokość comiesięcznego rachunku za prąd.

Z czego wynika cena prądu?

Krok 5

Upewnij się, że przedstawiciel handlowy zostawił Ci kopię zawartej umowy, regulaminu i cennika, tak, by można było do nich w każdej chwili zajrzeć. Pamiętaj o tym, że w przypadku umowy zawartej poza siedzibą sprzedawcy (np. w twoim domu) masz prawo do rezygnacji bez ponoszenia konsekwencji i jakichkolwiek kosztów w ciągu 14 dni.

Sprawdź też inne porady na oszczędzanie:

Zmień taryfę, płać mniej za prąd

Jak zmniejszyć zużycie prądu w lodówce?

Od czego zacząć oszczędzanie?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Multimedia Polska