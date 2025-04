fot. Fotolia

Chcieć, to znaczy móc, a więc pozwól, że pokażę ci w jaki sposób znaleźć w sobie motywację do przewartościowania swojego życia zawodowego.

Tasiemka przypominajka

Aby pomóc ci w przejściu przez kolejne etapy zmiany zawodu, chciałabym zaproponować ci metodę coachingową opartą na ChouChou – tasiemce „przypominajce”. To mała urocza aksamitka, we wnętrzu której wpisany jest twój cel. Zawiązana na nadgarstku staje się twoim osobistym strażnikiem, który pilnuje cię w chwilach zwątpienia. Twój pierwszy cel, jaki powinnaś wpisać wewnątrz tasiemki, brzmi: „znaleźć przyczynę braku satysfakcji”. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać ze zwykłej tasiemki w którą wpiszesz sobie twój cel.

Zastanów się nad nowym zawodem

Pierwszy etap to rozsądne przemyślenie, w jakim kierunku pójść dalej. Być może zawsze chciałaś pracować z ludźmi, a w obecnej pracy nie masz takiej możliwości. Odnów w sobie dawne pasje. Czy marzyłaś o tym, aby otworzyć własną kwiaciarnię, albo zostać pisarką? Nigdy nie jest za późno na zmianę zawodu na taki, którego wykonywanie sprawi ci radość. Nie ma nic piękniejszego, niż połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Na tym etapie skup się na określeniu branży w której powinnaś szukać nowej pracy. Aby umiejętnie korzystać z dobroci ChouChou musisz rozsądnie określać sobie przedziały czasowe na wykonanie poszczególnych kroków i sumiennie rozliczać się z efektów. Tak jak twoja przypominajka będzie się dematerializować, tak ty powinnaś zbliżać się do realizacji celu w niej wpisanego. Na tym polega trik – ona pilnuje byś się nie obijała.

Ale nie możesz być dla siebie zbyt surowa. To ważne, aby wyznaczony termin był realny do zrealizowania. Daj sobie np. miesiąc na znalezienie nowego zawodu. Zawiąż na nadgarstku tasiemkę z wpisanym hasłem: „zdefiniowanie nowego zawodu” i działaj.

Mów głośno i wyraźnie o swoich celach

Gdy pomagam innym kobietom realizować ich marzenia, zawsze daję im tę samą radę: mów głośno o swoich marzeniach. Musisz wziąć pod uwagę fakt, że zmiana zawodu wpłynie nie tylko na twoje życie, ale również zmieni funkcjonowanie twoich najbliższych. To bardzo ważne, abyś w kolejnym kroku znalazła czas na rozmowę z rodziną. Powiedz im, jak negatywnie wpływa na ciebie obecna praca i uzasadnij swoją decyzję. Daj im poczucie, że są częścią twojego życia, a zobaczysz jak duże okażą ci wsparcie. Zmiana zawodu to często spore obciążenie dla domowego budżetu, dlatego na tym etapie ustal ze swoim partnerem, jakie są wasze możliwości finansowe.

Jeśli nie możesz sobie pozwolić na rezygnację z obecnej pracy na rzecz przekwalifikowania, to wyznacz sobie czas tylko dla siebie, w którym po pracy będziesz mogła przygotować się do nowego zawodu. Dzięki rozmowie z bliskimi, będziesz w stanie tak przeorganizować rodzinny plan dnia, aby znaleźć chwilę na swoją edukację. Jeśli zmobilizowanie się do rozmowy jest dla ciebie kłopotliwe, od razu zmień tasiemkę na nową i tym razem wpisz w nią: „rozmowa z najbliższymi”. Ten mały pomocnik swoją obecnością na twoim nadgarstku nie pozwoli ci się wymigiwać i uciekać od rozmowy. Będzie cały czas przypominał ci, że masz ją przeprowadzić.

Przygotuj się do zmiany zawodu

Przed tobą kolejny krok. Do jego wykonania niezbędne było wcześniejsze zdefiniowanie nowego zawodu. Na tym etapie chcę, abyś poszukała możliwości rozwoju, które pomogą ci zdobyć nową pracę. Jeśli zawód, który chcesz wykonywać wymaga odpowiednich kwalifikacji, już dziś zapisz się na odpowiedni kurs. Poszukaj niezbędnych materiałów szkoleniowych.

Może planujesz założenie własnej firmy? W takim razie przygotuj profesjonalny biznesplan. Znajdź lokalizację dla swojego przedsięwzięcia. Zbierz dobry zespół. Przygotuj się do nowej sytuacji najlepiej, jak potrafisz. Jeśli ten etap wymaga od ciebie dużo pracy warto rozpisać go na mniejsze kroki. To podstawowa zasada przy realizacji marzeń – podziel swój cel na kawałki. Ten sposób jest gwarancją sukcesu. Określ sobie przedział czasowy w którym wykonasz poszczególne etapy, wpisz je na tasiemkę i trzymaj się terminów, które sama sobie wyznaczyłaś.

Systematyczność to gwarancja sukcesu!

Moja ostatnia rada dla ciebie – bądź systematyczna. Rozliczaj się z każdego etapu, nie odkładaj nic na jutro. Kiedy dopadną cię chwile zwątpienia strzel sobie ze swojej przypominajki, niczym gumki recepturki. Ten drobny ból będzie impulsem, który odgoni złe myśli i zmobilizuje cię do dalszego działania. Nie poddawaj się i uwierz w siebie, bo jesteś warta swojego wysiłku.

Kiedy uda ci się pokonać pierwszy etap zobaczysz, jak wiele da ci to satysfakcji i mobilizacji do dalszej pracy. Pozbądź się negatywnych myśli. Nigdy nie jest za późno na zmianę zawodu. To właśnie teraz jest najlepszy czas, aby zawalczyć o siebie, a więc do dzieła!

Autor: Kamila Kubiak – właścicielka marki ChouChou Like Me, dreamsetterka, niepoprawna marzycielka, która postanowiła motywować innych do realizacji marzeń