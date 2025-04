Jeżeli jesteś właśnie przed ważną rozmową kwalifikacyjną, dobrze się przygotuj. Na pewno padną pytania o to, ile chcesz zarabiać. Jest to jedno z częstszych pytań zadawanych kandydatom na rozmowach kwalifikacyjnych. Ciągle jednak jest ono dla wielu zbyt trudne. Odpowiadają nerwowo, bez przemyślenia, a później są źli na samych siebie, że nie przedstawili swoich prawdziwych oczekiwań finansowych.

Nie pozwól, żeby pytanie o zarobki zaskoczyło również ciebie. Dobrze przemyśl tę kwestię i ustal odpowiednią strategię, jak uzyskać to, co jest twoim celem. Poniżej przedstawiamy 7 najczęstszych błędów popełnianych w trakcie rozmów na temat warunków finansowych w nowej pracy. Wystrzegaj się ich, a z pewnością osiągniesz pensję, o której marzysz.

1. Odkładanie na później rozmowy o możliwości uzyskania dodatkowych korzystnych pakietów

Rozmowa kwalifikacyjna jest tym czasem, kiedy powinnaś ustalić wszystkie warunki zatrudnienia, które cię interesują. Nie odkładaj zatem na później rozmowy o pakiecie medycznym, karnecie do fitness klubu innej ważnej dla ciebie korzyści. Po pierwsze, jeśli teraz o to nie zapytasz, później tym bardziej może nie być dogodnej sytuacji. Kiedy zaczniesz pracę, będziesz miała nowe obowiązki i na pewno będziesz musiała skupić się na nich, a nie na rozmowach o dodatkowych pakietach socjalnych. Po drugie, jeśli będziesz już pracownikiem, szef nie będzie miał zbyt dużej motywacji do tego, by od razu dawać ci podwyżkę lub jakąkolwiek inną gratyfikację za pracę - przecież na rozmowie rekrutacyjnej przyjęłaś proponowane warunki bez zastrzeżeń.



2. Twarde trzymanie się ustalonej kwoty wynagrodzenia

Dobrze jest przygotować sobie propozycję zarobków, które najbardziej by nas satysfakcjonowały. Lepiej jednak, zamiast sztywnej kwoty, zaproponować widełki, w których chcielibyśmy, żeby zawierało się nasze wynagrodzenie. Trzeba umieć być elastycznym i jeśli naprawdę zależy nam na danej posadzie, opuścić nieco wymagania, a dzięki temu zdobyć pracę, która da nam satysfakcję i cenne doświadczenie.

3. Przeświadczenie o słuszności wymaganej kwoty wynagrodzenia

Nie można zakładać, że proponowana przez nas kwota wynagrodzenia ucieszy również potencjalnego szefa. Jeżeli tak myślimy, bardzo łatwo możemy się rozczarować, jeśli okaże się, że przygotowane dla nas stanowisko ma być sporo mniej opłacane. Pamiętajmy, że nasze przekonanie o tym, ile powinniśmy zarabiać na danym stanowisku może odbiegać od tego, co ma przygotowane dla nas firma, do której aplikujemy.



4. Agresywny ton, apodyktyczne zachowanie

Niestety obecnie mamy do czynienia raczej z rynkiem pracodawcy niż pracownika, dlatego nie do końca to my ustalamy, ile będziemy zarabiać. Możemy nie godzić się na pracę za zbyt niskie wynagrodzenie, ale nie możemy władczo narzucać potencjalnemu szefowi, ile mamy zarabiać. Jeżeli nasze podejście do sprawy zarobków będzie wręcz agresywne, mamy raczej duże szanse na to, że wcale nie dostaniemy tej pracy, a nie, że szef ulegnie naszym naciskom. Kultura osobista zawsze bardziej popłaca, a zwłaszcza na rozmowie o pracy i zarobkach.

5. Brak znajomości możliwości finansowych firmy i wartości stanowiska, na które się aplikuje

Nie wybieraj się na rozmowę o pracę, jeśli nie wiesz nic o firmie, do której aplikowałaś. Osoby rekrutujące cię bardzo szybko wyłapią tę ignorancję i na pewno dadzą ci za to kilka punktów ujemnych. Obecnie prawie każda firma posiada albo własną stronę internetową albo chociaż informacje w Internecie na temat własnej działalności, więc nie powinnaś mieć żadnych trudności z dotarciem do informacji. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe sprawa nie jest już może tak prosta, nie zawsze wiemy, w jakiej kondycji finansowej znajduje się w danym momencie.

Możemy jednak zorientować się, jak działa na rynku, czy się rozwija, jak wygląda jej pozycja na tle innych firm z danej branży. Dzięki termu możemy w dość prawdopodobnym stopniu ustalić, na jakie zarobki możemy w danej firmie liczyć. Jeśli nie zainteresujemy się tym, kwota przez nas zaproponowana może całkowicie nie przystawać do możliwości finansowych firmy, a my narazimy się jedynie na śmieszność, proponując zbyt wysoką lub niską kwotę.

6. Przyjmowanie proponowanej kwoty bez zastanowienia

W negocjacjach bardzo ważna jest taktyka. Nawet jeśli potencjalny szef proponuje ci zadowalającą cię kwotę wynagrodzenia, lepiej nie zgadzaj się natychmiast. Zastanów się nieco, chwilę pomyśl. Dzięki temu pracodawca nie będzie czuł, że podarował ci właśnie gwiazdkę z nieba i teraz będziesz posłusznym, wdzięcznym pracownikiem. Niech to będzie twoja przemyślana, podjęta bez zbędnych emocji decyzja.

7. Zgoda na pracę za wynagrodzenie niższe od oczekiwanego

Jeżeli zasugerowane przez ciebie wynagrodzenie jest rozsądną kwotą, nie zgadzaj się na pracę za dużo mniejsze pieniądze. Pamiętaj, że niektórzy pracodawcy liczą na to, że zatrudnią tanią siłę roboczą, pracującą za zbyt niską pensję. Pokaż, że nie jesteś zdesperowana i że wierzysz we własne siły. Możesz przecież odmówić niesatysfakcjonującej cię ofercie. Na pewno znajdziesz pracę w innej firmie za stosowne pieniądze. Jeśli zgodzisz się na pracę za skandalicznie niskie wynagrodzenie, będziesz czuła frustrację i zniechęcenie. Poza tym praca pochłonie tyle twojego czasu, że trudno będzie znaleźć ci coś lepiej płatnego.

