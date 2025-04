Rozmowa o pracę - jak dobrze wypaść?

Rozmowa o pracę to bardzo stresujący moment. Na pewno chcesz wypaść jak najlepiej, przedstawiamy więc pięć kroków, które ci w tym pomogą!



Reklama

fot. Fotolia

[CMS_PAGE_BREAK:1. Zbierz informacje o firmie]



1. Zbierz informacje o firmie

Pomyśl, dlaczego chciałabyś pracować właśnie w tym miejscu. Odpowiedź: "Bo nie mam pieniędzy" raczej nie spodoba się rekrutującemu. Dowiedz się jak najwięcej o firmie, z której przedstawicielem masz rozmawiać - czym się dokładnie zajmuje, czy jest duża, czy to jej jedyna filia, itd.

Odpowiedzi na te pytania mogą ci się bardzo przydać na rozmowie! Dzięki temu zostaniesz odebrana jako osoba, której naprawdę zależy na tej pracy.

[CMS_PAGE_BREAK:2. Przygotuj pytania i odpowiedzi]



2. Przygotuj pytania i odpowiedzi

Zastanów się, jakie pytania chciałabyś zadać po zakończeniu rozmowy. Na ogół, gdy rekrutujący zapyta o wątpliwości i pytania, kandydat odruchowo porusza kwestię zarobków. Oczywiście, masz pełne prawo wyjaśnić tę kwestię, lepiej jednak nie stawiaj tego pytania od razu - najpierw spytaj np. o możliwości rozwoju, aby nie zaprezentować siebie jako osoby myślącej wyłącznie o wynagrodzeniu.

Przećwicz przed lustrem swoje odpowiedzi na potencjalnie zadane pytania. Niektóre z nich padają na większości rozmów o pracę (Ile chciałaby pani zarabiać? Jakie są pani zainteresowania? Czy była pani zadowolona ze swojej poprzedniej pracy? Jak widzi pani siebie za 5 lat?). Oczywiście, wszystkich pytań nie da się przewidzieć - warto jednak być przygotowanym przynajmniej na te standardowe.

[CMS_PAGE_BREAK:3. Przemyśl dobrze kwestię ubioru]



3. Przemyśl dobrze kwestię ubioru

"Jak cię widzą, tak cię piszą" - koniecznie pamiętaj o tym, aby wyglądać świeżo, schludnie i profesjonalnie. Ubiór nie powinien być ani trochę wyzywający! Krzykliwy makijaż czy intensywny lakier do paznokci również są zakazane.

Zapomnij o mocnych i duszących perfumach! Pamiętaj za to o tym, aby twoje włosy były świeżo umyte.

[CMS_PAGE_BREAK:4. Przećwicz odpowiednie ruchy]



4. Przećwicz odpowiednie ruchy

W chwili stresu na ogół nie bardzo wiemy, co zrobić z rękami. Mamy też skłonności do garbienia się i przybierania wystraszonego wyrazu twarzy.

Niektóre z nas gestykulują za mocno, z kolei inne siedzą jak przysłowiowe trusie. Do miejsca, w którym ma się odbywać rozmowa, powinnaś wejść pewnym krokiem!

[CMS_PAGE_BREAK:5. Pamiętaj o zasadach savoir-vivre]



Reklama

5. Pamiętaj o zasadach savoir-vivre

Nie wyciągaj pierwsza ręki, aby się przywitać - savoir-vivre wymaga, abyś zaczekała na ten gest ze strony rekrutującego. Poczekaj również, aż zostaniesz poproszona o zajęcie miejsca.

Pamiętaj o uśmiechu i pogodnym wyrazie twarzy. Nie wyrażaj także krytyki, np. co do swojego poprzedniego szefa.