Przed 1 listopada wzmaga się aktywność cmentarnych złodziei, dlatego właśnie wtedy musimy szczególnie myśleć o zabezpieczeniu mienia na grobach. Jakie są najlepsze metody na to?

1. Nie spiesz się z dekorowaniem grobu

Przede wszystkim przestrzegamy cię przed zbyt wczesnym strojeniem grobu na Wszystkich Świętych. Najlepiej nowe wieńce i znicze zanieść 1 listopada, a cenniejsze rzeczy nawet dzień później, tak aby złodziejowi nie opłacało się ich kraść. Wiadomo, że po święcie ceny kwiatów i zniczy idą w dół. Wszyscy chcą się wtedy pozbyć zakupionego towaru. Maleje też popyt.

2. Kupuj znicze zalewane

Aby zapobiec kradzieży zniczy, warto kupować takie, które zalewane są woskiem, a nie na wymienne wkłady. Jak zapalisz taką świeczkę, nie ma już ona żadnej wartości dla złodzieja. W przeciwieństwie do ładnych zniczy na wkłady, w których wystarczy tylko wymienić środek i można je na nowo sprzedać.

3. Znacz wieńce woskiem lub farbą

Przed kradzieżą wieńców i kompozycji kwiatowych może uchronić nas spryskanie ich farbą w sprayu lub woskiem ze zniczy. Tak oznaczone wiązanki nie będą miały popytu. Jeśli zauważycie takie wieńce w obrocie, pod żadnym pozorem ich nie kupujcie. Nie dajcie sobie też wmówić, że to specjalne zabezpieczenie przed kradzieżą. Każdy taki incydent warto zgłaszać organom ścigania.

4. Stały wazon lub misa

Innym sposobem na zabezpieczenie kompozycji kwiatowych na grobie jest wykonanie ich w naczyniach, które na stałe przyklejone są do płyty grobowca. Do naczynia wkładamy gąbkę florystyczną i na niej tworzymy kompozycję. Złodziej nie będzie jej mógł ukraść w całości, co skutecznie go odstraszy od kradzieży. Pojedyncze kwiatki nie mają już takiej wartości jak cała kompozycja.

Wazony i misy nagrobne warto zaznaczyć np. grawerując inicjały zmarłego.

5. Monitoring zabezpieczy wieńce i znicze przed kradzieżą

Jeśli kradzieże na cmentarzu, gdzie leżą twoi bliscy są bardzo częste, należy każdorazowo zgłaszać je do zarządcy cmentarza. Dobrym rozwiązaniem na wielu cmentarzach w Polsce okazało się bowiem założenie monitoringu.

Jeśli macie jakieś własne pomysły na walkę z cmentarnymi złodziejami, koniecznie podzielcie się nimi!

