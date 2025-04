Nekropolia jest szczególnym miejscem, dlatego tak ważne jest właściwe zachowanie na cmentarzu. W czasie listopadowych świąt, gdy na cmentarzach jest wiele osób, trzeba respektować ruch prawostronny, powstrzymać się od hałasowania, gromkiego śmiechu czy palenia papierosów. Czego jeszcze nie robić na cmentarzu?

Wiele nekropolii, zwłaszcza tych większych, ma swój regulamin. Tablica z regulaminem zazwyczaj znajduje się przy wejściu. Najczęściej zawiera kilka punktów, dlatego warto poświęcić chwilę i zapoznać się z listą. To pozwoli ci uniknąć gafy czy obrażenia uczuć religijnych.

Na bramach cmentarzy często znajdują się także tabliczki informujące o tym, że na cmentarz nie wolno zabierać psa. Zakaz ten należy jednak traktować w kategoriach prośby.

Jeśli musisz lub koniecznie chcesz zabrać zwierzę ze sobą pamiętaj, by pies był trzymany na smyczy. By uniknąć sytuacji, w której pies będzie się na terenie cmentarza wypróżniał, warto jechać na groby w towarzystwie psa już po wyprowadzeniu psa.

W regulaminie przeczytasz także, że należy zachowywać się cicho, a śmieci wyrzucać do odpowiednich pojemników. Także zapałki po zapaleniu znicza zabierz ze sobą, nie rzucaj ich na ziemię.

Ile razy irytowałaś się, kiedy nie mogłaś dojść do wybranej alejki z chaotycznie idącego tłumu? Z pewnością znane ci są takie widoki jak:

przepychanie się łokciami,

wpadanie na siebie przechodniów,

zakorkowanie ruchu na chodniku.

Tych wszystkich denerwujących sytuacji łatwo byłoby uniknąć, gdybyśmy wszyscy pamiętali o prostej zasadzie ruchu prawostronnego, jaka obowiązuje nie tylko na ulicach, lecz także na chodnikach. Dotyczy oczywiście również cmentarzy.

Warto pamiętać również o zasadzie, że po alejkach cmentarnych możesz chodzić we dwójkę, a jeśli jest dużo miejsca nawet w trójkę. Jednak nigdy nie blokuj przejścia tym, którzy idą szybciej lub z naprzeciwka.

Aby bezkolizyjnie dotrzeć do wyznaczonego miejsca w chaotycznym tłumie należy: w miarę możliwości utrzymywać odstęp trzech kroków od innych przechodniów, trzymać łokcie przy sobie, sprawdzać, czy torba, plecak lub parasol nie zaczepiają o inne osoby.

Tym, co szczególnie może utrudniać życie innym osobom poruszającym się po cmentarzu, jest ucinanie sobie pogawędek na ścieżkach. Chodnik nie jest miejscem spotkań towarzyskich, jeśli spotkasz dawno członka dalszej rodziny lub znajomego, przystańcie w miejscu, w którym nie będziecie tworzyć zatoru.

Kompletnym brakiem kultury osobistej, niestety bardzo częstym na alejkach cmentarnych w dniu Wszystkich Świętych, jest rozpychanie się łokciami i potrącanie w boki innych osób. Pamiętaj, by w takiej sytuacji przeprosić. Zabierając na cmentarz małe dzieci poproś o to, by nie biegały po ścieżce i między grobami.

Na cmentarzu nie należy także palić papierosów. Jest to miejsce publiczne, w którym od listopada 2010 roku nie wolno palić.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Marzeny Czarnowskiej. Pierwotnie został opublikowany 30.10.2009.

