Program 500+ jest już aktywny i od początku cieszy się ogromną popularnością. Mnóstwo rodzin, którym należy się to dofinansowanie, złożyło już stosowny wniosek. Kiedy już dostaną pieniądze, powinni naprawdę rozsądnie je zagospodarować. Lepiej zamiast wliczać je do comiesięcznego budżetu, zaoszczędzić i przeznaczyć na zabezpieczenie finansowe dzieci w przyszłości. Jeśli rodzice dobrze to zorganizują, mają szansę podarować dziecku z tego tytułu nawet ok. 100 000 zł na start w dorosłe życie.

Jak zabezpieczyć przyszłość dziecka dzięki programowi 500+?

Mimo że świadczenia wypłacane w ramach programu 500+ mogą stanowić ulgę dla niejednego domowego budżetu, warto rozsądnie gospodarować dodatkowymi środkami i nie wydawać ich w całości. Jeśli regularnie będziemy odkładać na przykład tylko połowę kwoty miesięcznego świadczenia, czyli 250 zł i założymy niską stopę zwrotu rzędu +1%, po 10 latach będziemy dysponować kwotą 31 563 zł, a po 18 latach 59 187 zł, którą będziemy mogli przeznaczyć np. na wkład własny przy zakupie mieszkania lub zakup pierwszego samochodu dla dziecka. Oczywiście, im wyższa będzie odkładana kwota, stopa zwrotu i dłuższy czas oszczędzania tym na większy kapitał końcowy możemy liczyć.

Gdzie odkładać pieniądze z programu 500+?

Osoby, które chcą oszczędzać i w ten sposób zabezpieczyć przyszłości swoich dzieci, powinny poszukać optymalnych rozwiązań dopasowanych do swoich potrzeb. Rynek finansowy oferuje obecnie dużo ciekawych możliwości oszczędnościowo-inwestycyjnych, które warto rozważyć. Są to m.in.:

fundusze inwestycyjne,

ubezpieczenia posagowe,

produkty strukturyzowane,

fundusze inwestycyjne otwarte,

lokaty bankowe,

rachunki oszczędnościowe.

Warto też pamiętać, że oszczędzanie nie musi opierać się tylko na jednym rozwiązaniu. Część środków możemy ulokować na przykład na ubezpieczeniu posagowym, a część na „płynnym” rachunku oszczędnościowym. Z kolei dla osób poszukujących wyższych stóp zwrotu dobrym rozwiązaniem może być ulokowanie choćby części kwoty w fundusze obligacji korporacyjnych lub akcji.

