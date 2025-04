Złodzieje mają swoje sposoby na sprawdzenie, że mieszkanie jest nie dość chronione, a tym samym łatwe do zrabowania. Potrafią splądrować dom nawet podczas godzinnej nieobecności właściciela. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności właśnie teraz, gdy zbliżają się święta - najpierw Wszystkich Świętych, potem Boże Narodzenie.

W te dni zwykle zostawiamy puste mieszkania i jedziemy na groby lub spotkać się z bliskimi. Złodzieje tylko na to czekają. Jakie są ich techniki okradania? Sprawdźcie!

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem?

Pamiętaj, by zawsze zamykać okna przed wyjściem z domu, a drzwi zamykać na klucz nawet gdy domownicy są w środku. Warto też zadbać o porządny system alarmowy i... utrzymanie dobrych relacji z sąsiadami. Mogą być wielką pomocą w zmyleniu włamywaczy, np. zapalając światło w mieszkaniu, gdy was nie ma lub zabierając pocztę ze skrzynki. O czym jeszcze warto pamiętać?

Unikaj rutyny w działaniu

Rozpoznanie to pierwszy i najważniejszy krok w planie kradzieży. Mieszkania, w których dochodzi do włamania i rabunku nie są przypadkowe. Akcję poprzedzają często wielogodzinne obserwacje, które pozwalają na poznanie nawyków mieszkańców. Włamywacze biorą pod lupę plan dnia mieszkańców – z uwagą analizują m.in.: o której godzinie domownicy wychodzą do pracy i z niej wracają, czy w domu są zwierzęta, kiedy mieszkanie jest całkowicie puste, jaka jest liczba lokatorów, o której chodzą oni spać oraz w których pomieszczeniach śpią.

Nie wpuszczaj nieznajomych, nawet wirtualnie...

Aby zyskać jak największą wiedzę na temat zwyczajów domowników oraz wyposażenia i planu mieszkania, złodzieje bardzo często podają się za ankieterów, akwizytorów, inkasentów, a nawet za pracowników administracji.

Doskonałym źródłem informacji dla włamywaczy, są również osoby trzecie i portale społecznościowe, zwłaszcza jeśli nasz profil ma ustawienia publiczne, dzięki czemu dostęp do z pozoru nieistotnych informacji jest ułatwiony.

Nigdy nie zostawiaj otwartego mieszkania

Złodzieje z reguły wybierają mieszkania, które są słabo zabezpieczone. Dlatego często jednym ze sposobów na szybkie wzbogacenie się jest tzw. metoda „na klamkę”. Złodzieje okradają mieszkania, nie włamując się do nich. Jak to robią? Przestępcy dostają się do bloku mieszkalnego, nasłuchują, co dzieje się w poszczególnych mieszkaniach, dyskretnie sprawdzając, czy drzwi są zamknięte na klucz. Jeśli trafi się okazja, wchodzą do przedpokoju i zabierają rzeczy znajdujące się w zasięgu ręki, np. torebki, telefony, portfele, kurtki, odzież. Niestety w takich sytuacjach właściciele często zajęci są codziennymi obowiązkami i nie są w stanie zauważyć, że ktoś wszedł do środka.

Co odstraszy potencjalnych włamywaczy?

Jak złodzieje dostają się do środka? Jednym ze sposobów jest wyważanie oraz podważanie drzwi balkonowych i wejściowych lub otwieranie zamków przy pomocy wytrychów. Gdy złodziej trafia na bardziej solidne i skomplikowane, stara się je wcześniej uszkodzić. Wbrew obiegowej opinii, nie tylko mieszkania znajdujące się na parterze narażone są na zainteresowanie włamywaczy.

Drzwi balkonowe wyposażone w standardowe zabezpieczenie czy kraty na oknach nie zniechęcą potencjalnego złodzieja. Przepiłowanie ich lub nawiercenie zamka w drzwiach balkonowych, wprawnemu włamywaczowi zajmuje kilka chwil. Dlatego skuteczniejszymi zabezpieczeniami są te niestandardowe, sprawiające złodziejowi znacznie więcej problemów.

Dowiedz się też, jak zabezpieczyć się przed kradzieżą auta.

Na podstawie materiałów prasowych eksperta ds. smart security, Radosława Pallacha