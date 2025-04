Uzależnienie od pracy bywa tragiczne w skutkach. Nie tylko jesteś osłabiona i zmęczona, ale również twoje relacje rodzinne mogą ulec drastycznemu pogorszeniu. Jeśli jesteś typem perfekcjonistki, która zabiera pracę do domu i nie śpi po nocach, bo nadrabia zaległości, sprawdź, jak wyjść z tego nałogu.

1. Uświadom sobie problem

Niestety, na pracoholizm nie ma tradycyjnego lekarstwa, jak na grypę. Żeby odciąć się od uzależnienia, musisz sama uświadomić sobie swój problem i chcieć z nim walczyć. Powinnaś zrozumieć, że nie wszyscy poświęcają pracy tak dużo czasu, siły i energii. Znajdź sobie nowe zajęcie, hobby, spędzaj czas z przyjaciółmi i rodziną. Na początku nie będzie ci łatwo odrzucić nieustannej myśli o obowiązkach zawodowych, jednak im silniej zaczniesz dostrzegać, że istnieje coś jeszcze oprócz pracy, tym łatwiej będzie ci wyjść z nałogu.

2. Ustal żelazne zasady

Jeśli notorycznie zdarza ci się zostawać po godzinach, naucz się mówić sobie „nie”. Niech godzina 17 będzie granicą, której nie można ci przekroczyć. O tej porze staraj się wyłączać komputer. Pamiętaj – jutro też jest dzień.

3. Odetnij się

Pracę zostawiaj w pracy. Wśród rodziny i najbliższych nie myśl o tym, co było w biurze i co musisz zrobić jutro. Zrelaksuj się, wyjdź z przyjaciółmi na spacer, do kina albo na randkę. Po godzinach nie odbieraj telefonów służbowych. Pokaż swoim współpracownikom i szefowi, że zaczęłaś nowe życie, w którym masz czas również dla siebie.

4. Pomoc najbliższych

Niewykluczone, że do wyrwanie się z pracoholizmu potrzebować będziesz pomocy przyjaciół i rodziny. Nie zamykaj się na ich propozycje spędzenia wspólnego popołudnia czy weekendu. Daj sobie pomóc i okaż wdzięczność.

5. Psycholog

Jeśli pomimo szczerych chęci pokonania pracoholizmu, sama nie jesteś w stanie sobie pomóc, pomyśl nad wizytą u psychologa. Być może tylko fachowa wiedza umożliwi ci wyjście z nałogu. Przygotuj się na kilka wizyt, podczas których będziesz poproszona przez lekarza o dokładne opowiedzenie o swoim życiu prywatnym i pracy.

