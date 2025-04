5 zawodów, w których możesz pracować krócej. Sprawdź, kto wcześniej przejdzie na emeryturę

Wczesna emerytura to marzenie niejednego Polaka. Niektóre zawody oferują możliwość przejścia na to świadczenie nawet kilka lat wcześniej. Sprawdź, jakie profesje wiążą się z takim przywilejem. Wcale nie musisz przepracować ustalonych 60 lat do wieku emerytalnego.