Przygotuj się do nowej pracy

Zanim rozpoczniesz pierwszy dzień w pracy, zadbaj o to, aby nie mnożyć sobie niepotrzebnych stresów. Dzień wcześniej sprawdź dokładnie dojazd i oceń, ile ci zajmie. Nie zapomnij doliczyć zapasu na nieprzewidziane trudności, takie jak korki czy brak miejsca do zaparkowania. Ważne jest, aby w noc poprzedzającą pierwszy dzień, dobrze się wyspać. Odpowiednio długi sen nie tylko sprawi, że będziesz miała energię do wypełniania powierzonych obowiązków, ale także pomoże ci się dobrze czuć. - Ustaw budzik nieco wcześniej niż zwykle. Stres może spowodować, że będziesz potrzebowała więcej czasu na przygotowanie. Nie pozwól, aby już z samego rana, wpłynęło to negatywnie na twój nastrój – radzi Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl.

Dobra pozycja = dobre pierwsze wrażenie

To naturalne, że w pierwszym dniu pracy będziesz czuła strach przed niepowodzeniem. Niech cię to jednak nie zdominuje – jako początkujący pracownik zostaniesz wdrożona w proces funkcjonowania firmy. Pamiętaj, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nie spóźnij się oraz zadbaj o odpowiedni i schludny ubiór, który będzie świadczył o twoim profesjonalizmie. Twój szef przedstawi cię zespołowi – przywitaj ich z uśmiechem i uściskiem dłoni. - Twoje pozytywne nastawienie na pewno zostanie zauważone. Nie izoluj się od innych, bo przecież zawsze warto utrzymywać towarzyskie kontakty ze współpracownikami – radzi Małgorzata Majewska.

W nowej pracy pytaj i obserwuj

Aby jak najszybciej wdrożyć się w nowe obowiązki, na początku dowiedz się jak najwięcej o ich zakresie oraz zasadach obowiązujących w firmie. To całkowicie zrozumiałe, że pewnych rzeczy musisz się dopiero nauczyć. Uważnie obserwuj. Patrząc na pracę współpracowników oraz relacje między nimi, możesz uzyskać wiele praktycznych informacji, które pomogą ci się odnaleźć w nowej sytuacji. - Na wstępie zadawaj także dużo pytań. Rozwiejesz swoje wątpliwości i będziesz postrzegana jako osoba aktywna, zaangażowana oraz chętna do nauki. Pamiętaj o notowaniu ważnych informacji – radzi ekspert.

Daj sobie czas na wyrobienie dobrej pozycji

Pierwsze dni w nowej pracy, to okres, kiedy mogą zdarzać Ci się potknięcia. Nawet jeśli czujesz się zagubiona, pamiętaj, że twoi współpracownicy w tych pierwszy dniach będą wyrozumiali. Nie daj się ponieść negatywnym emocjom. Za ewentualne błędy, przeproś raz i szybko wróć do wykonywania obowiązków. Pokaż, że można na ciebie liczyć i jesteś w stanie poradzić sobie ze stresującą sytuacją. - Jeśli zadanie przekracza twoje kompetencje lub nie masz pewności, jak najlepiej je wykonać, poproś o pomoc swojego przełożonego lub osobę z większym doświadczeniem. Pamiętaj, że nowa praca, to także szansa dla ciebie na rozwinięcie swoich umiejętności oraz naukę – podsumowuje Małgorzata Majewska. Początkowe poczucie zagubienia szybko minie, jeśli potraktujesz nowe zadania jako wyzwanie, któremu warto sprostać.

