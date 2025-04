Lubimy sobie gdybać i marzyć o tym, jak pięknie byłoby tak po prostu wygrać wielkie pieniądze. Bez wysiłku, stresu, zaangażowania. Wydaje się nam, że po takiej wygranej świat od razu zamieniłby się w najpiękniejszą bajkę, oczywiście z happy endem. Ale czy na pewno? Okazuje się, że życie osób, które zostały na chwilę milionerami i którym udało się wygrać w loteriach, wcale nie stało się nagle beztroskie.

Reklama

Dlaczego tak trudno jest pomnażać wygrane pieniądze?

Amerykańskie badania pokazują, że bogacze pracują na własny rachunek już w wieku 18-19 lat, a wielu z nich to ludzie przeciętni, nierzadko bez wyższego wykształcenia. Konsekwencją i ciężką pracą budują swoje firmy, bardzo często wiodąc zwyczajne i oszczędne życie. Dbają jednocześnie o właściwe lokowanie pieniędzy, aby te nie leżały bezczynnie zjadane przez inflację, ale odpowiednio zainwestowane pracowały na siebie.

Z kolei ci, którzy odpowiednich nawyków finansowych w sobie nie wyrobili, z dużymi pieniędzmi nie umieją sobie radzić. Według przeprowadzonych badań, 80 proc. osób wygrywających fortunę w ciągu 10 lat traci wszystkie pieniądze. Co dziesiąty już po 5 latach nie ma za co żyć. Rozrzutny tryb życia i brak świadomości co do mechanizmów rynkowych osłabiających wartość niepracującego pieniądza powodują, że kapitał bardzo szybko topnieje.

Jak wygrać miliony i nie zwariować?

Umiejętne zarządzanie wielkimi pieniędzmi, które zdobyłyśmy nagle, jest sprawą wręcz karkołomną. Naiwnie wierzymy, że my to na pewno byśmy racjonalnie dysponowały wygraną, a tak naprawdę mogłoby nas to absolutnie przerosnąć. Trzeba by być niezwykle czujnym, żeby nie powtórzyć powyższych statystyk dotyczących tego, jak radzą sobie ludzie z niespodziewanie wygranymi fortunami. I chociaż pewnie nadal gdzieś po cichu będą pojawiać się marzenia o szczęśliwym losie na loterii, lepiej zacząć podchodzić do sprawy racjonalnie i liczyć się z pułapkami, jakie czyhają na nas w takich przypadkach.

Najczęstsze pułapki gier losowych to:

bardzo szybkie roztrwonienie pieniędzy ;

; ciągły strach o to, że ktoś nas okradnie;

nieufność wobec ludzi i myśl, że chcą tylko naszych pieniędzy;

i myśl, że chcą tylko naszych pieniędzy; zagrożenie uzależnieniem od ciągłego grania;

pogrążenie się w nędzę poprzez rozrzutny styl życia i odejście z pracy

Skutki wygranych w loteriach mogą być naprawdę opłakane, a pożądany smak bogactwa chwilowy i ulotny. Bycie bogatym absolutnie nie jest niczym złym, ale na pewno będzie to bardziej trwałe i bezpieczne, jeżeli dojdziemy do fortun naszą ciężką pracą, a nie szczęśliwym trafem na loterii.

Zobacz też inne porady finansowe:

Jak zostać milionerką?

Kraje, w których jest najwięcej bogatych ludzi

Czy pieniądze rządzą światem?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Partner of Promotion