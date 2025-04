Polacy dość chętnie biorą kredyty, ale, czy równie chętnie je spłacają? Okazuje się, że w zależności od płci i wieku, kredytobiorcy są bardziej lub mniej rzetelni. Jak wygląda zadłużenie Polaków? Przekonaj się!

Jak wygląda zadłużenie Polaków?

Przeciętny polski kredytobiorca, który ma problemy ze spłatą zadłużenia, ma 49 lat. Jeżeli weźmiemy pod uwagę płeć, okaże się, że mężczyźni zalegają ze spłatą zobowiązań, gdy są dwudziestoparolatkami, natomiast kobietom trudno jest spłacać kredyt, gdy są w wieku emerytalnym.

Z czym zalegają młodzi kredytobiorcy?

Najmłodsi (21-35 lat) najczęściej nie płacą rat za kartę, ROR i kredyt gotówkowy, a stosunkowo mało osób w tym wieku ma problem z opłatami za energię i telefony komórkowe. Może to wskazywać na 2 rzeczy - z jednej strony niefrasobliwość pokolenia Y w zaciąganiu kredytów na bieżące potrzeby i potrzebę stałego kontaktu telefonicznego z rówieśnikami, z drugiej na mieszkanie z rodzicami, co uwalnia ich od rachunków za prąd i gaz.

Jak wynika bowiem z danych GUS za 2013 rok, w Polsce ponad 43 proc. młodych w wieku 25-34 lat mieszka z rodzicami. To jeden z wyższych wskaźników w Europie.

Zadłużenie wśród osób w średnim wieku

Nieco starsi (36-50 lat) mają problemy ze spłatą kredytu hipotecznego, obrotowego, leasingu i ubezpieczenia. Jest to czas, gdy wkraczają w dorosłość i zderzają się z jej problemami, z którymi nie zawsze potrafią sobie poradzić. Według danych BIK to grupa najbardziej aktywna kredytowo. Są to ludzie, którzy mają stabilną pracę, ale czują potrzebę "dorobienia się", stąd często mają kredyt na mieszkanie, samochód lub rozwój firmy.

Problemy kredytowe osób w grupie 51+

Ludzi w wieku 51+ najczęściej dotykają problemy ze spłatą rachunków za energię, telefony komórkowe i raty z parabanków. W tym wieku spora część Polaków przechodzi na rentę, która nie wystarcza im na zaspokajanie wielu potrzeb. To również ta grupa osób, która dość często podpisuje niekorzystne umowy kredytowe z parabankami.

