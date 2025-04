Służba przygotowawcza jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które lubią wojskowe klimaty i widzą się tam w przyszłości. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie dla przyszłych rekrutów.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Może być również powołana osoba, która była niekarana. Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych. Służba ta, to rodzaj służby wojskowej. Ochotnicy zgłaszają się do niej dobrowolnie, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Szkolenie dla ochotników służby przygotowawczej realizuje się w dwóch modułach:

Moduł zdalny – szkolenie na odległość.

– szkolenie na odległość. Moduł stacjonarny – szkolenie praktyczne.

Wynagrodzenia żołnierzy w służbie przygotowawczej wynoszą około 1 200 złotych dla osób szkolonych na potrzeby korpusu, 1 600 złotych dla kadetów oraz 2 400 złotych dla podchorążych. Ponadto żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie, wyposażenie oraz opieka medyczna i wyżywienie. Dodatkowo podlegają oni ubezpieczeniu emerytalnemu oraz zdrowotnemu.

Poniżej przedstawiamy zarobki żołnierzy służby przygotowawczej ze względu na ich stopień:

Generał – około 14 900 złotych brutto,

– około 14 900 złotych brutto, Generał broni – około 12 000 złotych brutto,

– około 12 000 złotych brutto, Generał dywizji – około 10 000 złotych brutto,

– około 10 000 złotych brutto, Generał brygady – około 9 000 złotych brutto,

– około 9 000 złotych brutto, Pułkownik – około 7 000 złotych brutto,

– około 7 000 złotych brutto, Podpułkownik – około 5 500 złotych brutto,

– około 5 500 złotych brutto, Major – około 4 500 złotych brutto,

– około 4 500 złotych brutto, Kapitan – około 4 100 złotych brutto,

– około 4 100 złotych brutto, Porucznik – około 3 900 złotych brutto,

– około 3 900 złotych brutto, Starszy chorąży sztabowy – około 3 600 złotych brutto,

– około 3 600 złotych brutto, Starszy chorąży – około 3 500 złotych brutto,

– około 3 500 złotych brutto, Chorąży – około 3 400 złotych brutto,

– około 3 400 złotych brutto, Młodszy chorąży – około 3 300 złotych brutto,

– około 3 300 złotych brutto, Starszy sierżant – około 3 200 złotych brutto,

– około 3 200 złotych brutto, Sierżant – około 3 100 złotych brutto,

– około 3 100 złotych brutto, Plutonowy – około 3 100 złotych brutto,

– około 3 100 złotych brutto, Starszy kapral – około 3 000 złotych brutto,

– około 3 000 złotych brutto, Kapral – około 3 000 złotych brutto,

– około 3 000 złotych brutto, Starszy szeregowy – około 2 500 złotych brutto,

– około 2 500 złotych brutto, Szeregowy – około 2 500 złotych brutto.

Na samym początku rekrutacji do służby przygotowawczej musisz odbyć dwa szkolenia:

Szkolenie podstawowe – trwa 28 dni, a po jego zakończeniu przeważnie składa się przysięgę wojskową. Szkolenie specjalistyczne – jest to drugi etap szkolenia i trwa 11 miesięcy, wykonuje się obowiązki służbowe w danej wojskowej jednostce.

Ponadto podczas testu sprawnościowego do służby przygotowawczej musisz wykonać ćwiczenia, a są to:

Marszobieg – na dystansie 3 000 metrów bądź pływanie na czas, najczęściej do 12 minut. Marszobieg wykonujesz na bieżni lekkoatletycznej. Czas biegu mierzony jest dokładnie do 1 sekundy . Pływanie natomiast odbywa się na basenie otwartym lub krytym na torze o długości 25 bądź 50 metrów. Styl jest dowolny.

– na dystansie 3 000 metrów bądź pływanie na czas, najczęściej do 12 minut. Marszobieg wykonujesz na bieżni lekkoatletycznej. Czas biegu mierzony jest dokładnie . Pływanie natomiast odbywa się na na torze o długości 25 bądź 50 metrów. Styl jest dowolny. Podciąganie na drążku bądź pompki na ławce – drążek umieszczony jest na wysokości minimum 220 centymetrów. Dostajesz komendy „gotów” i „ćwicz” i tak też robi. Pompki na ławce kandydat wykonuje też po wydawanych poleceniach.

– drążek umieszczony jest na wysokości minimum 220 centymetrów. Dostajesz komendy „gotów” i „ćwicz” i tak też robi. Pompki na ławce kandydat wykonuje też po wydawanych poleceniach. Bieg wahadłowy lub bieg po kopercie .

. Skłony tułowia w przód przez 2 minuty.

Ćwiczenia w służbie przygotowawczej trwają czasem kilka miesięcy. Ochotnicy otrzymują wyposażenie, czyli umundurowanie i ekwipunek. Wchodzą w niego bielizna, ręcznik, pas oraz środki do utrzymania higieny osobistej, oraz konserwacji obuwia.

Warto jednak, abyś zabrała ze sobą dodatkowe wyposażenia, więc przydadzą się:

środki do prania – płyn do prania, aby wyprać np. bieliznę,

– płyn do prania, aby wyprać np. bieliznę, przybory kosmetyczne – pasta, szczoteczka do zębów, mydło, szampon, talk do stóp, który pomoże uniknąć odparzeń,

– pasta, szczoteczka do zębów, mydło, szampon, talk do stóp, który pomoże uniknąć odparzeń, apteczka – leki przeciwbólowe, na ból gardła, na przeziębienie, plastry z opatrunkiem,

– leki przeciwbólowe, na ból gardła, na przeziębienie, plastry z opatrunkiem, akcesoria kosmetyczne – maszynki do golenia, nożyczki do paznokci, szczotka do włosów, suszarka do włosów,

– maszynki do golenia, nożyczki do paznokci, szczotka do włosów, suszarka do włosów, latarka – do wieczornych ćwiczeń,

– do wieczornych ćwiczeń, przybory do pielęgnacji obuwia – pasty, szczoteczki,

– pasty, szczoteczki, scyzoryk – warto go mieć w kryzysowych sytuacjach.

Dodatkowo warto, żebyś zabrała bieliznę termoaktywną oraz dobrej jakości bieliznę. Ponadto przydać się też powinny grube, wełniane skarpety i wkładki do butów. Na problemy z odpadającym guzikiem warto, abyś zabrała ze sobą nitkę z igłą, a na czas wolny – książki, krzyżówki, zdjęcie rodziny, telefon czy słuchawki. Jednakże warto, żebyś przemyślała to, co chcesz się zabrać, ponieważ nie należy zabierać zbyt dużo wyposażenia, gdyż miejsce na przechowywanie swoich rzeczy jest ograniczone.

Dobrowolna służba przygotowawcza trwa przeważnie 1 rok. Podzielona jest na dwa etapy – podstawowy i specjalistyczny. Podczas szkolenia otrzymujesz wynagrodzenie. Jest to przeważne wynagrodzenie zbliżone do wynagrodzenia szeregowych zawodowych. Po zakończeniu 12-miesięcznej służby przygotowawczej będą oni mieli pierwszeństwo podczas powołania do służby zawodowej.

