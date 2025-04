Narodziny dziecka to dla kobiety przełomowy moment. Na ogół wszystko inne schodzi na dalszy plan, a zwłaszcza praca. Potem pobyt w domu z maleństwem przez kilka miesięcy... A potem bolesny powrót do rzeczywistości.

Pamiętaj o tym, że kwestie powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim powinnaś przeanalizować już w czasie ciąży. Podpowiemy ci, o czym należy pomyśleć z wyprzedzeniem, co zrobić w trakcie urlopu, a także jakie prawa przysługują ci po jego zakończeniu.

Zaplanuj powrót do pracy już w czasie ciąży

Podczas trwania ciąży przemyśl kwestie późniejszego powrotu do pracy. Porozmawiaj z ojcem dziecka, a potem z pracodawcą. Musisz dokładnie wiedzieć, co z opieką nad dzieckiem - czy skorzystasz wyłącznie z urlopu macierzyńskiego, czy może później przejdziesz na urlop rodzicielski?

Jeśli chciałabyś skorzystać z urlopu rodzicielskiego (po skończonym urlopie macierzyńskim), warto złożyć o niego wniosek jeszcze przed porodem. Dzięki temu będziesz otrzymywać 80% wynagrodzenia.

Jeśli zawiadomisz pracodawcę o chęci skorzystania z urlopu rodzicielskiego później niż na 14 dni przed porodem, podczas trwania tego urlopu przysługuje ci prawo jedynie do 60% podstawy finansowej.

Przemyślenie wcześniej wszystkich kwestii opłaca się więc także dosłownie - szybsza decyzja może oznaczać prawo do wyższego wynagrodzenia w czasie urlopu rodzicielskiego.

O czym pamiętać w czasie trwania urlopu macierzyńskiego?

O perspektywie powrotu do pracy powinnaś pamiętać już podczas urlopu macierzyńskiego. Oczywiście, nie namawiamy cię do zajmowania się kwestiami służbowymi. Chodzi jedynie o podtrzymanie kontaktu z pracodawcą oraz współpracownikami.

Jeśli podczas urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego co jakiś czas dasz do zrozumienia, że nadal interesuje cię to, co dzieje się w miejscu pracy, na pewno wiele zyskasz! Co jakiś czas wyślij maila z pytaniem o to, co ciekawego wydarzyło się w firmie. W przyszłości to na pewno zaprocentuje - nie wrócisz do swoich obowiązków kompletnie "zielona".

Prawa kobiety powracającej do pracy po urlopie macierzyńskim

Pracownica, która wraca do pracy, ma wiele praw. Najważniejsze to:

Firma musi zapewnić ci identyczne warunki, jak przed urlopem macierzyńskim. Nie możesz zostać zdegradowana, a twoja pensja nie może być niższa. Oczywiście, zakres obowiązków może być inny, ale nie może być niezgodny z twoimi kwalifikacjami.

Możesz poprosić szefa o zmniejszenie wymiaru godzin ( ale nie więcej niż o połowę!). Jeśli do tej pory pracowałaś 40 godzin tygodniowo, możesz wnioskować o 20 godzin, ale nie np. o 15.

ale nie więcej niż o połowę!). Jeśli do tej pory pracowałaś 40 godzin tygodniowo, możesz wnioskować o 20 godzin, ale nie np. o 15. Jeśli karmisz malucha piersią, przysługuje ci prawo do godzinnej przerwy na karmienie.

Nie powinnaś być wysyłana w delegacje - to niezgodne z prawem (stanie się to możliwe dopiero wtedy, gdy twoje dziecko osiągnie wiek czterech lat).

